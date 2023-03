Überschlag auf der A94: Auto ruft automatisch Hilfe

Von: Timo Aichele

Nach dem Unfall auf der A94 ist der Skoda ein Totalschaden. © Feuerwehr Pastetten

Auch wenn ihr Skoda schlimm aussah, wurden die beiden Insassen nach eine Unfall auf der A94 zum Glück nur leicht verletzt.

Pastetten - Vollkommen zerstört war der Skoda eines 47-Jährigen nach einem Unfall Samstagnacht auf der A 94. Dennoch wurden der Mann aus dem Landkreis Landsberg und seine 31-jährige Beifahrerin nach Angaben der Polizei nur leicht verletzt. Sie kamen vorsorglich ins Krankenhaus.

Der Wagen fuhr gegen 23.30 Uhr in Fahrtrichtung München kurz vor dem Rastplatz Auwiesen im Gemeindegebiet Auwiesen gegen die Leitplanke und überschlug sich dann. Der Alarm erfolgt per eCall, das heißt , das Auto selbst löste einen Notruf aus. Als in dem Unfallwagen keine Spracherwiderung erfolgte, eilten die Feuerwehren Pastetten und Reithofen-Harthofen zur Unfallstelle.

Die Verletzten konnten das Unfallfahrzeug selbst verlassen. Am Skoda entstand Totalschaden in Höhe von etwa 40 000 Euro