Wie durch ein Wunder wurde bei diesem kapitalen Zusammenstoß niemand verletzt:

Pastetten - Eine 22-Jährige aus dem Landkreis ist am Samstagnachmittag in der Gemeinde Pastetten mit einem Sattelzug kollidiert. Laut Polizei war die junge Fahrerin von Pastetten in Richtung Harthofen unterwegs, als sie auf beim Abbiegen auf die Staatsstraße 2331 einen Mercedes-Sattelzug übersah. Dessen 38 Jahre alter Fahrer aus Weißrussland konnte nicht mehr ausweichen. Der Schaden beläuft sich auf 7000 Euro.