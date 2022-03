Viel Photovoltaik-Potenzial entlang der Autobahn

Im Pastettener Gemeindegebiet gibt es einige Areale, die für Freiflächen-PV-Anlagen geeignet wären. Für Grundstücksbesitzer wird ein Infoabend veranstaltet (Symbolbild). © mm

Pastetten – Insgesamt 523 Hektar wären in der Gemeinde Pastetten für Freiflächen-Photovoltaikanlagen geeignet, inklusive der sogenannten EEG-Flächen. Das sind Bereiche innerhalb eines 200 Meter breiten Streifens entlang von Autobahnen und Schienenwegen. Zu diesem Ergebnis kommt Alexandru Steininger von der Beratungsfirma power2nature GmbH aus Forstinning. Der Fachmann stellte seine Untersuchungsergebnisse zu geeigneten Standorten für PV-Freiflächenanlagen in der Gemeinderatssitzung vor.

Bei den EEG-Flächen, hauptsächlich entlang der A 94, verortete Steininger insgesamt 14 Standorte auf einer Gesamtfläche von 59 Hektar und einem PV-Potenzial von rund 50 Megawatt peak (MWp).

Mit PV-Anlagen auf diesen EEG-Flächen könnten bis zu 14 300 Haushalte mit sauberem Strom versorgt und bis zu 20 000 Tonnen CO2 pro Jahr eingespart werden. „Die Gemeinde könnte auf diesem Areal Einnahmen bis zu 100 000 Euro generieren“, so die Prognose.

Wie Steininger hervorhob, würden sich die Freiflächenanlagen wesentlich von intensiv oder zur Energiegewinnung aus Biomasse genutzten Flächen abheben. Es werde extensives Dauergrünland geschaffen und damit Lebensraum für viele Pflanzen und Tiere. Biodiversität werde gefördert, die beispielsweise durch die Zunahme von bestäubenden Insekten vorteilhaft für die Landwirtschaft sei.

Auch Insektenreichtum sei die Folge – nicht zuletzt eine wichtige Nahrungsquelle für viele Brutvogelarten. Humusbildung erhöhe die Fruchtbarkeit des Bodens und binde gleichzeitig CO2. Mit einer Gegenstimme beschloss der Gemeinderat, das Konzept zur Kenntnis und als Entscheidungshilfe zu nehmen.

Am Montag, 14. März, findet um 19 Uhr eine Infoveranstaltung zum Thema „PV-Freiflächen in Pastetten“ statt. Interessierte Grundstücksbesitzer sollen sich bis spätestens Donnerstag, 10. März, um 18 Uhr per E-Mail an info@pastetten.de anmelden.

Die Veranstaltung soll je nach Teilnehmerzahl entweder im Sitzungssaal des Rathauses oder in der Schulturnhalle stattfinden, dazu ist der Aushang am Rathaus zu beachten. Die Präsentation für die Freiflächen, die Steininger vorgestellt hat, steht zum Download auf der Internetseite der Gemeinde auf www.pastetten.de zur Verfügung.

vev