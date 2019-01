Wasserschaden in der alten Pastettener Turnhalle

Wasserschaden in der alten Turnhalle in Pastetten: Schmelzwasser tropfte durch den undichten Rand des Flachdachs.

Pastetten–„Der Verhüllungskünstler Christo hätte seine Freude gehabt“, schreibt die Freiwillige Feuerwehr Pastetten auf ihrer Facebook-Seite. Wegen des undichten Daches der alten Turnhalle habe man sich „fast etwas künstlerisch betätigen“ dürfen, um den Hallenboden vor dem Schmelzwasser zu schützen.

Die flockig geschriebenen Zeilen täuschen jedoch nicht darüber hinweg, dass Pastetten erneut einen Wasserschaden zu verzeichnen hat. Erst im November 2017 war der Keller des Rathauses abgesoffen, als ein Heizungsventil leck geschlagen hatte. Der Schaden damals bescherte der Verwaltung ein monatelang müffelndes Hauptquartier und die nervende Geräuschkulisse der Absauger.

Jetzt wurde die Feuerwehr in die alte Turnhalle gerufen, weil Schmelzwasser durch den undichten Rand des Flachdaches tropfte. „Da es immer wieder geschneit und geregnet hat, haben wir erst mal im Landhandel eine Plane organisiert und so aufgehängt, dass der Boden nicht mehr nass wird“, sagt Andreas Gantner von der Feuerwehr. Ob der Boden schon Schaden genommen hat, ist unklar. „Da müssen wir wohl noch ein paar Tage warten“, sagt Bürgermeisterin Cornelia Vogelfänger.

Besonders ärgerlich: Die Sanierung der Halle steht in den Startlöchern. Für knapp eine Million Euro soll das Gebäude zur Mensa der Schule umgebaut werden. „Der Parkettboden war aber noch in einem guten Zustand. Er war auch nicht im Förderantrag mit drin“, sagt Vogelfänger. Sie hofft, dass die Versicherung wenigstens einen Teil der Kosten übernimmt, falls der Boden auch ausgetauscht oder repariert werden muss. Momentan wartet die Gemeinde auf besseres Wetter, um die Schäden am Dach begutachten zu können und zumindest provisorisch instandsetzen zu lassen.

Die Leidtragenden des Wassereinbruchs sind die Kinder und Erwachsenen der Line-Dance-Gruppen der TSG Pastetten, die die Halle bis auf Weiteres nicht nutzen können. Auch die Schüler der Mittagsbetreuung werden sich einschränken müssen. „Hoffentlich bleibt das Wetter gut, damit können die Kinder ins Freie gehen können“, sagt Vogelfänger. Für die Sportler- und „Jugend musiziert“-Ehrung am 31. Januar wird die Gemeinde wohl vermutlich in die neue Halle ausweichen.