Pastettener Wasser wird teurer

Von: Henry Dinger

Den Hahn aufzudrehen kostet die Pastettener künftig mehr. Nach neun Jahren werden die Gebühren erhöht. © Patrick Pleul/dpa

Der Gemeinderat Pastetten erhöht die Wassergebühren und beschließt eine neue Satzung. Die Kosten waren aus dem Ufer gelaufen. Die Kommune machte bisher jährliches Minus von 36 000 Euro.

Pastetten – Wer in Pastetten den Wasserhahn aufdreht, muss künftig tiefer in die Tasche greifen. Der Gemeinderat hat die neuen Grund- und Verbrauchspreise sowie die neue Wasserabgabesatzung mit einer Gegenstimme beschlossen.

Pro Kubikmeter kostet das Nass aus dem Hahn ab diesem Jahr statt 0,95 Euro nun 1,36 Euro netto – hinzu kommen sieben Prozent Mehrwertsteuer, insgesamt also gerundet 1,46 Euro. Der neue Preis soll vorerst für vier Jahre gelten. Darüber hinaus wird die Grundgebühr für Zähler mit einem Durchfluss von bis zu vier Kubikmetern pro Stunde von knapp 20 Euro auf 60 Euro angehoben. Das dürfte die meisten Privathaushalte betreffen. Bei der nächsten Zählergröße mit bis zu 10 Kubikmetern Wasser pro Stunde schnellt der Preis von etwa 22 Euro auf 150 Euro nach oben.

Relativ gleich geblieben sind die einmaligen Kosten für neue Anschlüsse. Dieser beträgt 1,13 Euro pro Quadratmeter Grundstück, beziehungsweise 5,49 Euro pro Quadratmeter Geschossfläche.

Dass vor allem die Grund- und Verbrauchspreise gewaltig in die Höhe geschossen sind, hat auch die Gemeinderäte überrascht. Ermittelt wurden die neuen Kosten von der Kommunalberatung Hurzlmeier GmbH, in deren Auftrag Rechtsanwältin Marina Maier per Videoschaltung ihre Berechnungen vorstellte. Sie machte deutlich, dass es seit der vergangenen Kalkulation im Jahr 2013 keine Gebührenanpassung mehr gegeben habe. „Das Kommunalabgabegesetz sieht jedoch einen Turnus von vier Jahren vor“, so Maier. Rückwirkend hat sie nun den Zeitraum von 2018 bis 2022 berechnet.

Das Ergebnis ist ernüchternd. Pro Jahr gibt es eine durchschnittliche Unterdeckung von knapp 36 000 Euro. Summiert hat sich das dicke Minus von fast 143 000 Euro aus verschiedenen Gründen. Zu denen gehören Ausgaben für neue Rohrleitungen, einen neuen Hochbehälter sowie Reparaturen, aber auch gestiegene Kosten. Geld, das nun über die Gebühren wieder reinkommen soll.

Horst Ippisch betont, dass die erhebliche Steigerung vor allem durch Investitionen ins Leitungsnetz zustande kam. Sein Ratskollege Alois Huber (WRH) warf ein, „dass wir seit fast zehn Jahren nicht mehr erhöht haben“. Andreas Winner (FWE) gab zu bedenken, dass die Erhöhung „keine politische Entscheidung“ sei. Einige Maßnahmen seien Vorgaben des Landratsamts gewesen.

Auf Nachfrage erklärte Marina Maier, dass die neuen Gebühren durchaus im vergleichbaren Rahmen mit anderen Gemeinden liegen. Einen Kassensturz soll es in vier Jahren wieder geben. Die Neukalkulation für 2025 sei „auf Termin gesetzt“, so Bürgermeister Peter Deischl.

