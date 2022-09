Unfall mit Notarztwagen

Von: Hans Moritz

Ein Notarztwagen dieses Typs ist am Mittwoch nahe Fendsbach verunglückt und war nicht mehr fahrbereit. © Hans Moritz

Drei Verkehrsunfälle haben sich am Mittwoch im Landkreis Erding ereignet. In einen war ein Notarzteinsatzfahrzeug (NEF) des BRK-Kreisverbandes verwickelt.

Erding - Die Polizei Erding teilt mit, dass das NEF kurz vor 10 Uhr auf einer Einsatzfahrt zum Fensbacher Hof bei Pastetten gewesen sei. Beim Abbiegen zu der Betreuungseinrichtung kam der BMW von der Fahrbahn ab und blieb im Graben stecken. Dabei entstand ein Schaden von rund 6000 Euro.



Um 8.15 Uhr hatte es am selben Tag in Altenerding gekracht. Polizeiangaben zufolge befuhr eine 34 Jahre alter US-Bürger mit einem Leihfahrzeug die Robert- Koch-Straße. An der Kreuzung mit der Max-Planck-Straße nahm er einem 32-Jährigen am Steuer eines Smart die Vorfahrt. Bei der Kollision erlitt der leichte Verletzungen. Er wurde ins Erdinger Klinikum eingeliefert. Der Schaden ist mit rund 36 000 Euro beträchtlich. Die Feuerwehr Altenerding band auslaufende Stoffe und regelte den Verkehr im Gewerbegebiet.



In betrunkenem Zustand hat gegen 20.30 Uhr ein 26-Jähriger aus dem Raum Mühldorf in Dorfen einen Unfall verursacht. Er war auf der B 15 unterwegs, berichtet die Polizei, und übersah an der A 94-Anschlussstelle die rote Ampel. Mit seinem VW Caddy prallte er dem BMW eines Dorfeners (40) ins Heck. Verletzt wurde niemand.



Bei der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass der Verursacher betrunken war. Die Beamten nahmen ihm den Führerschein weg und veranlassten eine Blutentnahme. Der Schaden hier: rund 3000 Euro. ham