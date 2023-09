„Die Angst abzusaufen ist größer geworden“

Von: Henry Dinger

Den Graben vor seinem Laden reinigt und mäht Bäckermeister Jakob Neumeier selbst. Doch die Durchlässe müssten dringend geräumt werden. Nach seinen Messungen wären für das Wasser hier 144 Zentimeter Platz nach oben – real seien es aber nur 105, weil sich am Boden fast 40 Zentimeter Ablagerungen aufgeschichtet hätten. © Dinger

In Reithofen wird zu wenig für den Hochwasserschutz getan, kritisiert Bäckermeister Jakob Neumeier.

Reithofen – Die Bilder von 2013, auf denen Boote über die Hauptstraße schwimmen, hat Bäckermeister Jakob Neumeier noch im Kopf. Als das Wasser kam, ist sein Laden an der Hauptstraße trocken geblieben, „es stand aber bis zu den Stufen“. Auch der 30. August 2021, als der Ort haarscharf an einer erneuten Katastrophe vorbeischrammte, hat der aktive Feuerwehrler noch vor seinem inneren Auge. Damals stand der Pegel des Hirschbachs auf einer Höhe mit den Brücken und der Straße. „Die Angst abzusaufen ist größer geworden“, sagt Neumeier.

Zurzeit modernisiert er seinen Laden mit einer „immensen“ Summe, wie er sagt, und gleichzeitig kommen die Bedenken, alles zu verlieren. Durch die latente Hochwassergefahr sieht er seine geschäftliche wie private Existenz und die Zukunft seiner Kinder in Gefahr. „Einen Teil eines Wasserschadens würde vielleicht die Versicherung übernehmen, aber wer würde den Ausfall und die Folgeschäden bezahlen?“, fragt sich der 33-Jährige.

Was Hochwasser anrichten kann, weiß der Reithofener aus eigenem Erleben. Im niederbayerischen Anzenkirchen im Rottal war im Jahr 2016 die Bäckerei Voggenreiter schwer vom Hochwasser betroffen. Jakob Neumeier organisierte damals in Reithofen einen Hilfstrupp und Hilfsgüter, um seinem Bäckerkollegen, den er von der Meisterschule kannte, unter die Arme zu greifen. „Wie das dort aussah und wie schlimm der Laden und die Maschinen beschädigt waren, bleibt im Gedächtnis“, sagt Neumeier.

Hoffnung setzt er, wie viele in dem Pastettener Gemeindeteil, auf die geplanten Hochwasserschutzmaßnahmen. Doch die Geduld schwindet. „Seit vielen Jahren berechnet ein Ingenieurbüro die Strömung der Wassermassen von Forstern in Richtung Harthofen. Da werden Ideen entwickelt für die Ableitung und für Retentionsflächen, mal soll die Straße angepasst werden, mal soll der Bach umgeleitet werden. Leider geht da nichts voran“, moniert der Familienvater.

Um nicht ganz untätig zu sein, mäht er den Graben und die Grünstreifen vor seinem Haus selbst. „Das habe ich heuer schon dreimal gemacht, mit meinem Gerät und auf meine Kosten. Das wäre eigentlich die Aufgabe der Gemeinde, aber da kommt niemand. Meine Aufforderungen diesbezüglich bleiben ungehört.“

Dass für ihn nun das Fass im Sinne des Wortes überläuft, liegt an der Änderung des Flächennutzungsplans für das geplante Feuerwehrhaus an der Pastettener Straße. „Das Haus wird an einer Stelle geplant, die mitten im Überschwemmungsgebiet liegt“, sagt Neumeier und zeigt Fotos von 2013, als das Wasser auf der Straße und den Feldern in diesem Bereich stand. „Laut dem neuen Flächennutzungsplan soll die Gefahr von Hochwasser an dieser Stelle aber gering sein, es würde reichen, wenn man das Haus ein bisschen höher setzt“, sagt Neumeier.

Dieses Thema wurde bereits von Reithofener Bürgern in der Gemeinderatssondersitzung Ende Juli angesprochen. Damals hatte die Planerin darauf verwiesen, dass der Hochwasserschutz erst mit dem Bauplan konkretisiert werden könne. Neumeier steht dem skeptisch gegenüber. Er befürchtet, dass sich das noch lange hinzieht und es für den Ort dann zu spät ist: „Es wäre an der Zeit, dass die Sorgen der Reithofener und Harthofener Bürger endlich ernst genommen werden. Wenn das Wasser einmal da ist, ist es zu spät für ,hätten wir doch mal‘“. Aus seiner Sicht wäre es ein guter Anfang, wenn der Graben und die Durchlässe des Hirschbachs regelmäßig geräumt würden.

Auf Nachfrage der Heimatzeitung erklärt Bürgermeister Peter Deischl, dass es für den Beräumung der Gräben wegen des Naturschutzes vorgegebene Zeiträume gebe. Er zeigte sich aber optimistisch, dass noch in diesem Jahr der Bagger in Reithofen anrückt. „Es ist geplant, nur einen festen Termin gibt es noch nicht“, so Deischl.