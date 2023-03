Tierischer Einsatz: Feuerwehr befreit Katze aus Baum

Von: Hans Moritz

Teilen

Rainer Stankus brachte die Katze gekonnt in Sicherheit, nachdem er mit einer Leiter in den Baum gestiegen war. © Feuerwehr

Einen tierischen Einsatz hatte jetzt die Feuerwehr Reithofen-Harthofen: Eine Katze saß in einem Baum fest - seit Tagen.

Reithofen - Es ist der Einsatz, der in keinem Kinderbuch fehlen darf: Feuerwehr rettet Katze vom Baum. Ganz real war ein Anruf, der am Samstag bei Thomas Huber, Kommandant der Feuerwehr Reithofen-Harthofen einging: Ein besorgter Bürger teilte mit, dass eine Katze bereits seit mehreren Tagen in einem Baum sitze und nicht mehr herunterkomme. Klarer Fall für die Reithofener Wehr: Hier müssen wir helfen. Rainer Stankus (Bild rechts) kraxelte gegen 14.30 Uhr eine längere Leiter hinauf, bei sich einen Katzenkorb. In luftiger Höhe gelang es ihm, den Stubentiger in Sicherheit zu bringen. Auf ihrer Facebookseite weist die Feuerwehr darauf hin, dass in aller Regel Katzen selbst in der Lage seien, auch aus höheren Höhen wieder nach unten zu kommen. Doch in diesem Fall scheint sich das Tier übernommen zu haben. Tags zuvor hatte die Reithofener Wehr eine Umweltgefährdung abwenden müssen. Bereits am Donnerstag vor zwei Wochen war am Kreisverkehr ein Fahrzeug in Flammen aufgegangen. Schon damals hatte die Gefahr bestanden, dass Öl und Kraftstoff in den seinerzeit trockenen Lohgraben gelangt sein könnten. Genau das war auch passiert. Augenfällig wurde das, nachdem es am Freitag geregnet hatte und sich der Graben mit Wasser füllte. Die Feuerwehr brachte Ölsperren ein und verhinderte Schlimmeres. ham