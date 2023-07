„Max“-Autorin in der Grundschule Pastetten: Ein Lausbub und viele Fragen

Von: Henry Dinger

Unterhaltsame Unterrichtsstunde: Mit ihren Geschichten vom Lausbuben Max begeisterte Autorin Rosi Hagenreiner bei der Projektwoche zum Thema „Lesen“ die Pastettener Grundschüler. © Henry Dinger

Spannende Lesung in Pastetten: Die Grundschüler wollen von „Max“-Autorin Rosi Hagenreiner so einiges wissen.

Pastetten – Die Geschichten um den bayerischen Lausbuben Max kennen viele der Pastettener Grundschüler. „Wenn ein neuer Band rauskommt, kaufe ich mir den sofort“, rief ein Zweitklässer, als gefragt wurde, wer schon mal etwas vom Max gehört habe. Viele andere meldeten sich ebenfalls. Die Frage stellte Rosi Hagenreiner, die den Max am besten kennt. Sie ist die Autorin der Buchreihe, deren vierter Band „Max packt’s!“ druckfrisch im Buchhandel liegt.

Im Rahmen der Lesewoche an der Grundschule gab es neben Vorlesewettbewerben, einem Ausflug nach München zur „Kleinen Hexe“ ins Kindertheater, einem Bücherflohmarkt und einem finalen Lesefest auch Autorenbesuche, unter anderem eben mit Rosi Hagenreiner. Die „Max“-Autorin hatte morgens erst die Erstklässler vor sich, nach der Pause versammelten sich die Schüler der drei zweiten Klassen im Musikraum.

Und die nutzten die seltene Gelegenheit, einmal eine richtige Schriftstellerin mit Fragen zu löchern. „Wie bist du drauf gekommen, Bücher zu schreiben?“, kam dann auch prompt als Erstes. Hagenreiner, die aus dem Landkreis Rosenheim stammt und dort jahrzehntelang als Realschullehrerin tätig war, antwortete ausführlich. Sie erzählte den aufmerksamen Kindern, dass sie schon immer die Geschichten über Michel aus Lönneberga von Astrid Lindgren mochte und sich eines Tages einen bayerischen Michel ausgedacht habe. Max heißt er, weil das „kurz, bündig und bayerisch“ sei, so Hagenreiner schmunzelnd.

Analog dem Michel aus Lönneberga ist er nun der Max aus Stephanskirchen. Und dieser Ort ist nicht erfunden, denn dort lebt auch Hagenreiner. Gespannt lauschten die Schüler, als die Autorin erzählte, dass viele Erlebnisse von Max durchaus wirklich so passiert seien. „Ein bisschen was dichte ich natürlich dazu“, verriet sie aber. Dass sich die Oma in der Geschichte beim Plätzchenbacken drei Rippen bricht, das sei ihr selbst passiert. Aber das, was die Oma dann erlebt hat, als sie im Bett lag, habe sie sich ausgedacht. Nachbarn, Freunde und Bekannte, die in ihren Erzählungen mitspielen, gebe es wirklich, „auch den Pfarrer Neuhauser“.

Hagenreiner begann mit dem Geschichtenschreiben, als der Sohn einer Nichte mit dem neuen Familienauto die Außenkellertreppe runtergefahren war – das war 2018. Es kamen dann immer mehr Erzählungen dazu. Schließlich schickte sie 100 Seiten an einen Verlag, der 2019 den ersten Band „Max, zefix!“ herausbrachte.

Dass Hagenreiner nicht nur witzige Texte schreibt, sondern sie auch noch plastisch vortragen kann, zeigte das fröhliche Lachen der Schüler. Per Beamer zeigte die Autorin Bilder von Graupapagei Pippo, den sie vor mehr als 20 Jahren hatte und mit dem die Oma im Buch einiges Lustige erlebt. „Hast du das selber gemalt?“, fragte ein Kind zur Zeichnung des Vogels. Hagenreiner erklärte, dass es beim Verlag Illustratoren gebe. Auch, ob sie mit dem Computer schreibt, wollte ein Kind wissen. „Ja“, antwortete die Schriftstellerin, „aber erst mit der Hand in Steno“.

Den Rest der Stunde nutzte die Autorin, um Bilder und Videos von ihrem jungen Kakadu zu zeigen und von Erlebnissen mit ihm zu erzählen. Auch das begeisterte die Zweitklässler, und so schallte Hagenreiner am Schluss kräftiger Applaus entgegen.