Auf der A94: Unfall fordert sechs Verletzte

Von: Hans Moritz

Im Baustellenbereich ereignete sich der Unfall, der in einem Großeinsatz mündete. © Feuerwehr Pastetten

Im Baustellenbereich der A 94 hat es am Sonntagabend gekracht. Insgesamt sechs Verletzte mussten betreut werden. Ein Insasse erlitt so schwere Verletzungen, dass er mit einem Rettungshubschrauber des ADAC in eine Klinik geflogen werden musste.

Hohenlinden/Pastetten – Zum Hergang teilt die Verkehrspolizei Hohenbrunn mit, dass ein Münchner gegen 20.45 Uhr mit seinem Pkw bei Hohenlinden auf die A94 in Richtung München aufgefahren und unvermittelt auf die linke Spur gewechselt sei. In dem Bereich ist zurzeit Baustelle mit verengten und verschwenkten Fahrstreifen. Bei diesem Manöver stieß der Wagen gegen den eines Altöttingers.

Wegen der hohen Zahl an Verletzten rückte ein Großaufgebot an Einsatzkräften auf die Isentalautobahn aus. Die Feuerwehren Reithofen-Harthofen und Pastetten übernahmen die Verkehrslenkung und unterstützten die Bergung. Die A 94 war mehrere Stunden in Richtung München gesperrt. ham