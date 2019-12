Nikolausfeier der Bäckerei Neumeier bringt 1000 Euro für Licht in die Herzen

„Ein kleiner Höhepunkt in Reithofen“ war die Adventsfeier mit Verlosungsaktion der Bäckerei Neumeier. Die Kunden zeigten sich überaus spendabel: 1000 Euro kamen für Licht in die Herzen zusammen.

Reithofen– „Es war ein richtig schöner Nachmittag, und wir freuen uns sehr, dass so viel Geld zusammengekommen ist“, sagt Bäckermeister Jakob Neumeier. Am Nikolaustag hatten er und sein Team zu einer kleinen Adventsfeier an das Ladengeschäft an der Erdinger Straße in Reithofen eingeladen. Der Erlös dieser Feier über 1000 Euro kommt Licht in die Herzen, dem Leserhilfswerk der Heimatzeitung, zugute.

Der Nikolaus zog höchstpersönlich die Gewinner der Lebkuchenhäuser

Anlass der Feier war nicht nur der Gedenktag des Heiligen Nikolaus, sondern die Verlosung zweier Lebkuchenhäuser. In der Woche davor hatte jeder Kunde, der über einen bestimmten Betrag im Reithofener Laden oder der Filiale in Buch eingekauft hat, ein Los bekommen. Am 6. Dezember zog der Nikolaus, unterstützt von seinem Krampus, höchstpersönlich die Gewinner.

Um einen kleinen Höhepunkt für den Ort daraus zu machen, gab es Kinderpunsch, Glühwein und Bratwurstsemmeln. Den Verkaufserlös wollte der Bäckermeister an Licht in die Herzen spenden. „Das wussten unsere Kunden. Es kamen am Nikolaustag 888 Euro zusammen, die später von zwei Kunden durch Spenden auf 1000 Euro aufgestockt wurden“, erklärt Neumeier.

Eine schöne Gelegenheit für einen gemütlichen Ratsch

Es sei ein ständiges Kommen und Gehen gewesen, es waren vor allem viele Kinder dabei. Aber auch ältere Menschen kamen, die den Nachmittag und das herrliche Wetter genutzt haben, um sich an der Bäckerei auf einen gemütlichen Ratsch zu treffen. Dafür bietet Reithofen nur selten Gelegenheiten in Laufnähe.

Bei der Scheckübergabe an EA-Redakteurin Vroni Macht war fast das gesamte Team der Bäckerei dabei. „Ich möchte meinen Mitarbeitern für ihren Einsatz genauso danken wie unseren Kunden für ihre Spendenfreude“, sagt Neumeier. Der Feuerwehr Reithofen-Harthofen und den Diana-Schützen, die unter anderem mit Bänken und dem Grill ausgeholfen hatten, gilt sein Dank, ebenso wie der Catering-Firma Oskar, der Gemeinde sowie Nikolaus und Krampus. „Aber vor allem mein Bruder Max hat mit Freunden und Bekannten sehr viel gestemmt“, sagt der Bäckermeister.

