St. Martin Pastetten: 300 Jahre alter Dachstuhl wird saniert

Von: Henry Dinger

Spanngurte wurden an einigen Stellen im Dachgebälk als Notsicherung befestigt. Kirchenpfleger Günter Plieninger hofft, dass die Ausschreibung für die Sanierung noch heuer starten kann. © Henry Dinger

Das Dach der Pfarrkirche St. Martin Pastetten wird saniert. Die Ausschreibung ist noch heuer geplant. Kosten: rund eine Million Euro.

Pastetten – Seit Ende 2020 ist die Pfarrkirche St. Martin in Pastetten eingerüstet, das Dach wird momentan mit einer Plane bedeckt. Diese Notsicherung ist wichtig, da bei Wind und Sturm die Gefahr für Kirchen- und vor allem Friedhofsbesucher zu groß ist, von herabstürzenden Dachziegeln erschlagen zu werden. Das Gerüst stößt immer wieder auf Kritik, doch für die Kirchenverwaltung war es bis dato die einzige Möglichkeit, Kirche und Friedhof offen zu halten.

Gerhard Gaigl, der bis vor kurzem als Verwaltungsleiter im Pfarrverband Maria Tading auch für die Pfarrei Pastetten und die St.-Martinskirche zuständig war, gibt zu verstehen, dass dieser Kompromiss nötig war. Alternativ hätte man das Grundstück komplett schließen müssen. Die Gräber wären für die Angehörigen dann zu keiner Zeit mehr erreichbar gewesen. „Das wollten wir jedoch vermeiden“, so Gaigl.

Doch nun ist Land in Sicht. Einen Bauantrag zur Sanierung des Kirchendachs hatte die Kirchenverwaltung bereits vor eineinhalb Jahren gestellt, nun wurde er bewilligt. In den vergangenen Wochen hat Kirchenpfleger Günter Plieninger die schmalen und steilen Holztreppen in den Dachstuhl der Kirche oft erklommen, um Fachleute bei der Begutachtung zu begleiten.

Eine Plane bedeckt das Dach der Kirche St. Martin, sie ist zudem eingerüstet. © Henry Dinger

Sie haben mit roten Kreuzen diejenigen Balken markiert, die komplett oder teilweise ausgetauscht werden müssen. Eingedrungenes Wasser und der Hausschwamm, ein holzzerstörender Pilz, haben an manchen Stellen gravierende Schäden verursacht. An einigen Stellen sind bereits Spanngurte als Notsicherung befestigt. Sie sollen verhindern, dass das Gebälk auseinanderfällt. Noch heuer, erklärt Plieninger im Gespräch mit unserer Zeitung, wolle man mit den Ausschreibungen starten. Das Knifflige an der Sanierung des 300 Jahre alten Dachstuhls: Die Auflagen des Denkmalschutzes müssen erfüllt werden – und somit auch entsprechende Fachfirmen die Arbeiten ausführen.

Verblasste Notizen wurden an einigen Balken gefunden. © Henry Dinger

Etwa eine Million Euro, so schätzt Gaigl, werde die Sanierung kosten. Den größten Teil davon übernimmt das Erzbischöfliche Ordinariat München. 15 Prozent – also rund 150 000 Euro – muss die Pfarrei selbst bezahlen.

Ein interessantes Detail sind verblasste Bleistiftnotizen, die bei der Begutachtung an einigen Balken entdeckt wurden. Noch entziffern lässt sich etwa „Kaspar Huber von Erding 1866“ oder „Lechner Leonhard Pastetten 1920“. Andere Notizen wiederum sind kaum mehr zu lesen. Diese Vermerke könnten darauf hindeuten, dass sich hier Zimmerleute verewigt haben, die das Dach bereits in den vergangenen Jahrhunderten repariert haben.