Suche nach Wackelkandidaten

Von: Henry Dinger

René Weißbach prüft mit einem elektronischen Kipptester, der Druck gegen den Stein ausübt. Wackelt er nicht, ist die Prüfung bestanden. © Henry Dinger

Von Gräbern können Gefahren ausgehen. Darum müssen Grabsteine regelmäßig auf ihre Standsicherheit geprüft werden. Wir haben einen Experten begleitet.

Pastetten/Isen – „Ob Gemeinderat oder Grabstein – vorm Siggi knicken alle ein“ spottete das Isener Faschingskomitee im Jahr 2019. Im Vorjahr hatte sich der damalige Bürgermeister Siegfried Fischer beim Gräberumgang auf dem Kirchenfriedhof an einem Grabstein abgestützt, der daraufhin aufs Grab fiel. Dass man beim Kappenabend ein paar Monate später darüber witzeln konnte, war vor allem dem glücklichen Umstand zu verdanken, dass niemand zu Schaden kam.



Die Konsequenzen waren allerdings weitreichend: Der Kirchenfriedhof wurde wegen Lebensgefahr über einen langen Zeitraum gesperrt, ein Steinmetz prüfte die Gräber. Knapp die Hälfte musste im Anschluss instandgesetzt werden.



Die gesetzliche Pflicht, die Grabsteine jährlich nach der Frostperiode auf ihre Standsicherheit zu prüfen, war hier offenbar übersehen worden. Verschiedene Einflüsse, vor allem Frost, können dazu führen, dass sich ein Grabstein im Laufe der Jahre lockert. Es ist ein Horrorgedanke, dass sich ein Senior oder ein Kind an einem Wackelstein abstützt und von dem 100 oder 200 Kilogramm schweren Trumm erdrückt wird. Auf deutschen Friedhöfen gibt es jährlich etwa 80 bis 100 Unfälle, bei denen kippende Steine im Spiel sind. Auch wenn glücklicherweise nur die wenigsten tödlich enden, kommt es doch zu Verletzungen, die vermeidbar sind.



Damit es gar nicht erst zu gefährlichen Situationen kommt, gibt es Fachleute wie René Weißbach. Der 45-jährige ist sach- und fachkundiger Prüfer eines Ingenieurbüros für Friedhofssicherheit. Das Familienunternehmen, die „Grabmalprüfung Becker und Weißbach GbR“, hat ihren Sitz im hessischen Wettenberg und ist bundesweit auf Friedhöfen aktiv. Angefordert werden die Spezialisten von den jeweiligen Friedhofsbetreibern, also den Stadt-, Gemeinde- oder Kirchenverwaltungen. Gemäß der „Vorschrift für Sicherheit und Gesundheitsschutz für Friedhöfe und Krematorien“ – kurz VSG 4.7. – testen die Profis die Steine, damit Friedhofsbesucher und Mitarbeiter keinen Gefahren ausgesetzt sind.



In den vergangenen Wochen war der Prüfer unter anderem auf den Friedhöfen in den Landkreisen Ebersberg und Erding unterwegs. Im südlichen Landkreis Erding steuerte er auf seiner Tour die Gottesäcker in Buch am Buchrain, Forstern, Tading, Reithofen, Harthofen, Taing, Poigenberg und Pastetten an. Beim Fototermin mit der Heimatzeitung auf dem Pastettener Kirchenfriedhof hat René Weißbach seinen elektronischen Kipptester und sein Smartphone dabei, mehr braucht er selten. Ruhig und sachlich erklärt er, was er tut.



Das muss er öfter machen, denn sein Tun wird von Friedhofsbesuchern hin und wieder argwöhnisch beobachtet, einige sprechen ihn auch an. Weißbach erklärt, dass er bei den meisten Steinen sein Messgerät an der Rückseite ansetzen könne. Ein Kolben mit einer kleinen Platte drückt dann immer stärker gegen den Stein, bis das Gerät nach ein paar Sekunden piept. Der Stein muss einem Druck von 300 Newton – das sind etwa 30 Kilogramm – standhalten. Wenn da nichts wackelt, hat das Grabmal die Prüfung bestanden. Bei Grabsteinen, die niedriger sind als 50 Zentimeter oder aufgesetzte Teile haben, prüft der Fachmann mit der Hand. „Auch dabei wird Druck ausgeübt, der aber ebenfalls gleichmäßig aufgebaut wird. Die gefürchtete Rüttelprobe wird schon lange nicht mehr gemacht, weil sie den Stein beschädigen könnte“, sagt Weißbach.



Falls der Grabstein lose ist, wird der Mangel genau protokolliert und fotografiert. Gleichzeitig bekommt der Stein einen auffälligen gelben Aufkleber, der vor der Gefahr warnt. Die Daten gibt René Weißbach in eine App ein. Die sendet das Protokoll auch gleich ins Firmenbüro nach Wettenberg. Von dort aus bekommt die Friedhofsverwaltung einen Link, über den sie die Daten abrufen kann.



Die Verwaltung wiederum informiert den Grabbesitzer, der den Mangel innerhalb einer Frist beseitigen muss. „Sobald der Mangel festgestellt wurde, haftet der Grabbesitzer bei Unfällen“, so der Profi.



In Pastetten musste er an diesem Tag keinen Aufkleber anbringen. Überhaupt seien hier der Gegend die Grabstellen in einem guten Zustand, es gebe pro Friedhof jeweils nur eine Handvoll zu beanstanden. Zum einen hätten da wohl die Steinmetze sauber gearbeitet, zum anderen mache sich die regelmäßige jährliche Prüfung bemerkbar. Dass der gelbe Aufkleber als Warnung durchaus ein „sensibles Thema“ sei, das manchem peinlich ist, versteht Weißbach. „Aber wenn der Stein umfällt, wird es ein viel größeres Thema“. hd