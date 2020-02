„Da Haftlmacher“ bittet zum Wettstreit der Geschlechter

Der Theaterverein Pastetten spielt an Ostern die Komödie „Da Haftlmacher“, einen amüsanten Wettstreit der Geschlechter. Der Vorverkauf dafür startet am Samstag, 29. Februar.

Fendsbach – Beim Theaterverein Pastetten hat es Tradition, dem Fendsbacher Hof finanziell unter die Arme zu greifen. Im Moment wird wieder fleißig in der dortigen Mehrzweckhalle für das neue Theaterstück geprobt. Und bei dieser Gelegenheit wurde eine Spende in Höhe von 600 Euro an die Wohnbereichsleiter Sabine Merz und Wolfgang Erl überreicht.

Das aktuelle Stück heißt „Da Haftlmacher“ – eine Komödie in drei Akten von Peter Landstorfer. Worum geht’s? Der Pfarrer findet auf dem Altar ein kleines Holzkästchen, in dem sich 200 000 Mark befinden. Diese stammen vom verstorbenen Haftlmacher, der gerade erst beerdigt wurde. In dem Kästchen befindet sich auch ein Brief vom Haftlmacher, in dem er seine Freunde zu einem Wettstreit zwischen den Frauen und den Männern aufruft. Diejenige der beiden Parteien, die gewinnt, bekommt das Geld; gewinnt keine, geht das Geld an den Herrn Pfarrer für die Armen der Gemeinde.

Eigentlich erscheinen die Bedingungen, die man erfüllen muss, um an die Kohle zu kommen, einfach lösbar. Sowohl die Frauen als auch die Männer sind siegessicher. . .

Premiere feiert das Stück am Samstag, 4. April

Ihre Premiere feiert die Komödie am Samstag, 4. April, um 19.30 Uhr. Die weiteren Termine sind: Palmsonntag, 5. April; Ostersonntag/-montag, 12. April/13. April; Freitag/Samstag/Sonntag, 17./18./19. April, um 19.30 Uhr. Die Benefizveranstaltung für den Fendsbacher Hof findet am letzten Sonntag, 19. April, um 13 Uhr statt. Erwachsene zahlen neun Euro Eintritt, Kinder nachmittags drei Euro, abends ebenfalls neun Euro inklusive Freigetränk. Für das leibliche Wohl der Theaterbesucher ist gesorgt, teilt der Theaterverein mit.

Der Vorverkauf der Karten gestaltet sich heuer etwas anders als in den vergangenen Jahren. Er findet am Samstag, 29. Februar, von 14 bis 17 Uhr und am Sonntag, 1. März, von 10 bis 13 Uhr im Pfarrheim Pastetten statt.

Ab Mittwoch, 4. März, sind die Karten dann außerdem in Pastetten jeweils zu den Öffnungszeiten bei Friseur Max Faltlhauser, Raiffeisenstraße 7, und im Café Herzstück, Hauptstraße 17, erhältlich.

