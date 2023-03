Im Fendsbacher Hof gibt’s wieder mächtig Theater

Von: Henry Dinger

Die Spende in Höhe von 600 Euro überreichte die Theatertruppe in der Mehrzweckhalle des Fendsbacher Hofs. Unser Bild zeigt (vorn, v. l.) Vorsitzenden Gerhard Nußrainer, Günter Plieninger, Johanna Peis, Elisabeth Lehrer (alle Theaterverein), Wolfgang Erl (Fendsbacher Hof), Daniela Eicher (Theaterverein) sowie drei Bewohner des Fendsbacher Hofes, denen das Geld zugutekommt, und (hinten, v. l.) Helene Hiebinger, Christian Neumair, Andreas Speer, Franz Moser, Andreas Wagner, Josef Huber, Michael Lohner und Hubert Nußrainer (alle Theaterverein). © Theaterverein Pastetten

Der Theaterverein Pastetten tritt wieder an seinem traditionellem Spielort im Fendsbacher Hof auf.

Pastetten – Seit Jahren unterstützt der Theaterverein Pastetten die Bewohner des Fendsbacher Hofs mit einer Spende von 600 Euro. So auch in diesem Jahr. Dass bei der Übergabe eine fröhliche Stimmung herrschte, liegt auch den dem Umstand, dass die etwa 15-köpfige Truppe heuer wieder in der Mehrzweckhalle der Einrichtung spielen kann. In den vergangenen drei Jahren hatte Corona dem einen Riegel vorgeschoben: Während 2020 und 2021 keine Aufführungen möglich waren, war das Ensemble 2022 in einen Holzstadl ausgewichen, was einen höheren logistischen Aufwand nach sich zog. Nun aber geht’s zurück an der traditionellen Spielort.

„Umdraaht“, eine Komödie in drei Akten von Peter Landstorfer, steht auf dem Plan. Es geht um ein bayerisches Dorf, in dem jeder auf dem Leben des anderen neidisch ist. Unter dem Motto „so schön wie du möchte ich‘s aa amal haben“ beschließen die Bewohner, alles „umdraaht“ zu machen. Sprich: Einer schlüpft in die Rolle des anderen.

Die Wirtin wird zur Viehhändlerin, der Poet und Maler mutiert zum Richter, die herrische Ehefrau hält sich zurück... Dass das nicht gut gehen kann, ist verständlich. So ist das Chaos progammiert, freilich mit einem entsprechenden Angriff auf die Lachmuskeln. Was alles passiert und wie die ganze Geschichte ausgeht, wird noch nicht verraten.

Wer auf das Ergebnis gespannt ist, kann sich Karten zum Preis von jeweils zehn Euro besorgen. Der Vorverkauf beginnt am morgigen Freitag, Restkarten gibt’s an der Abendkasse. Übrigens: Die Truppe verspricht, dass an den Aufführungstagen für das leibliche Wohl gesorgt ist.

Vorverkauf

Im Pfarrheim Pastetten, Hauptstraße 5: Freitag, 3. März, 18 bis 20 Uhr; Sonntag, 5. März, 15 bis 17 Uhr. In der Mehrzweckhalle Fendsbacher Hof: Sonntag, 12./19./26. März, jeweils 19 bis 20 Uhr.

Aufführungen

in der Mehrzweckhalle des Fendsbacher Hofs: Samstag, 1. April, Palmsonntag, 2. April, Ostersonntag, 9. April, Ostermontag, 10. April, Samstag, 15. April, und Sonntag, 16. April, jeweils um 19.30 Uhr.