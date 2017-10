Traumwetter zum Festwochen-Ende

„Gut gelaufen, alles bestens, und Traumwetter zum Abschluss, es hat alles gepasst“, schwärmt Vorsitzender Andi Wagner am Ende der Festwoche der Burschengemeinschaft Pastetten, die unter dem Motto stand: „Das völlig verrückte Party-Zirkuszelt“.

Pastetten - Die Pastettener Burschen hatten das Fest zusammen mit Dirndlschaft und Feuerwehr aufgezogen. Neben der Kirchweihfeier stand am Sonntag die Landwirtschaftsausstellung im Mittelpunkt. „Auch das ist super angekommen“, erzählte der Burschen-Chef. „Nach dem verregneten Auftakt-Wochenende haben wir am Schluss richtig Glück gehabt.“ Am Montag waren die Burschen mit dem Abbauen beschäftigt. „Morgen ist es wieder eine grüne Wiese“, versprach Wagner.