Treffen sich ein Kunstwerk und zwei Türme

Die Kirchtürme von Reithofen und Harthofen haben Besuch bekommen: „Sichtung 1“, das Kunstwerk in den Reithofener Kiesgruben, spielte heuer beim Turmgespräch auf dem Starkbierfest der Schützengesellschaft

Reithofen– Diana Harthofen-Reithofen eine tragende Rolle. Das Gespräch des Reithofener und des Harthofener Kirchturms war der Höhepunkt des Abends im Schützenheim.

Dem Harthofener Turm gab Herbert Hirschmann seine Stimme, für Reithofen sprach Michael Forstner. „Sichtung 1“ intonierte Markus Seidl. Dass ihr Kunstwerk heuer auf die Schippe genommen wurde, störte das Reithofener Künstlerpaar Hildegard Rasthofer und Christian Neumaier im Publikum nicht. Beide lachten herzlich mit, als Turm Harthofen fragte: „Du solltest doch schon lange wieder weg sein. Sag’ bloß, dir gefällt’s bei uns?“ „Ich finde diese Gegend sehr reizvoll“, antwortete die Sichtung, was bei den anderen beiden auf Unverständnis stieß, „so eingezwickt zwischen die A 94 und ein Kiesabbaugebiet“. „Mittlerweile ist es bei uns genauso reizvoll wie am Mittleren Ring“, stellte Turm Reithofen fest.

Man wisse, so die beiden alten Türme, einen neuen Standplatz für die Sichtung – in Forstern neben dem neuen Feuerwehrhaus, diesem „kommunalen Protzbau“. Aber neben diesen „Hochbunker“ wolle sie nicht, sagte die Sichtung. Und außerdem sei sie kein Turm, sondern eine Raum- und Klangskulptur. „Bleibt die jetzt immer stehen?“, wollte Turm Harthofen von seinem Reithofener Kollegen wissen. „Nein, es ist doch eine mobile Einheit, die nach jedem Einsatz wieder wegkommt.“ „Ja, aber wie es jetzt ausschaut, tut sich da nix, genau wie bei uns in der Gemeinde“, stichelte Turm Harthofen und meinte, dass man das damals über den Eiffelturm auch gesagt hätte – und heute sei er weltberühmtes Wahrzeichen. Für die Sichtung eine verlockende Aussicht, denn sie „kommt sich schon vor wie eine läufige Hündin, die von allen Seiten bestiegen und getreten wird“. Harthofen zeigte Verständnis: „I woaß, da kommen’s dann mit groben Stollen daher und stampfen die Stiegn nauf...“

Die Kirchtürme erfuhren, dass die Außenhaut der Sichtung „changiert“. „Ach was“, so Turm Reithofen, „rosten duad’s, und des wie d’Sau!“ Und Turm Harthofen meckerte weiter: „An TÜV hat das Trumm a no kriagd, jedes Auto hätte ma scho lange aus’m Verkehr zog’n.“

Neben dem Kunstwerk wurde in dem 30-minütigen Programm die Deutsche Glasfaser ebenso auf die Schippe genommen wie der neue Wirt, der in Sichtweite des Harthofener Turms entstehen wird. Dass Tading beim Sektionsschießen den Meistpreis gewonnen hat, sei „keine Sensation, sondern ein Naturgesetz“, besser gesagt „Egons Gesetz“ in Anspielung an Edelweiß-Schützenmeister Egon Regauer.

Auch auf „unsinnige Projekte“ kamen die Türme zu sprechen, wie „einen Hochwassergrabn zwischen Reithof und Baschding. Stellt’s euch diesen Satz aus dem Zusammenhang grissen vor – wos des für die Presse gibt!“, meinte Harthofen.

Vor dem Turmgespräch hatte Diana-Schützenmeister Markus Stanner mit nur einem gekonnten Schlag den Gerstensaft zum Sprudeln gebracht, und Pastettens Bürgermeisterin Cornelia Vogelfänger konnte verkünden: „Ozapft is!“ Fürs musikalische Anheizen sorgte die Band „mixxtour“ aus Grafing.