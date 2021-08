Unfälle auf und neben der A94

Feuerwehren gleich zweimal im Einsatz

Von Hans Moritz schließen

Die Feuerwehren der Gemeinde Pastetten mussten am Wochenende gleich zweimal zu Verkehrsunfällen ausrücken.

Am Samstag wurden die Wehren Pastetten und Reithofen-Harthofen kurz vor 14 Uhr auf die A 94 in Fahrtrichtung Passau gerufen, nachdem ein mit vier Insassen besetztes Auto von der Fahrbahn abgekommen und auf dem Dach im Acker gelandet war. Entgegen erster Meldungen war keines der Opfer im Wrack eingeklemmt. Im Einsatz war neben der Autobahnpolizei und dem Rettungsdienst auch ein ADAC-Rettungshubschrauber. Am Sonntag krachte es dann gegen 19 Uhr – wieder einmal – auf dem Autobahnzubringer. Beim Abbiegen Richtung Passau nahm eine 31-Jährige einem 22-Jährigen die Vorfahrt. Die Pastettener Wehr sperrte die Fahrbahn und kümmerte sich mit dem Rettungsdienst um die beiden leichtverletzten Beteiligten. Der Schaden beträgt rund 31 500 Euro. ham