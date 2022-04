Schrecklicher Unfall bei Pastetten: Fahrer verbrennt in Auto

Von: Veronika Macht, Hans Moritz

Komplett ausgebrannt ist der Toyota bei dem Unfall am Freitagnachmittag. Der Fahrer hatte keine Chance, er verbrannte in seinem Wagen. © Günter Herkner

Ein schrecklicher Verkehrsunfall passierte am Freitag zwischen Pastetten und Markt Schwaben. Eine Person verbrannte im Auto, eine Frau schwebt in Lebensgefahr.

Pastetten – Ein schrecklicher Verkehrsunfall hat sich am frühen Freitagnachmittag auf der Staatsstraße 2332 zwischen Pastetten und Markt Schwaben auf Höhe der A 94-Brücke ereignet. Dabei ist eine Person ums Leben gekommen, eine beteiligte Autofahrerin musste am Unfallort reanimiert werden. Ihr Zustand ist kritisch.

Gegen 13.30 Uhr war die Fahrerin eines Mercedes-Handwerkerautos aus Erding von Markt Schwaben kommend in Richtung Pastetten unterwegs. Sie kam aus noch unbekannten Gründen mit ihrem Fahrzeug immer weiter nach links und kollidierte schließlich mit dem entgegenkommenden Toyota einer Person aus Dorfen, der sofort in Flammen aufging. Der Lieferwagen drehte sich bei dem Zusammenstoß um 180 Grad und kam in gleicher Fahrtrichtung wie der Toyota zum Stehen. Das berichteten Zeugen, die mit einem Mercedes B-Klasse ebenfalls in Richtung Pastetten fuhren.

Kriseninterventionsteam betreut Zeugen und Familie des Verstorbenen

Für den Fahrer des Toyota kam jede Hilfe zu spät, er verbrannte in seinem Wagen bis zur Unkenntlichkeit. Die Erdingerin wurde lebensgefährlich verletzt, war in ihrem Auto eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden. Noch an der Unfallstelle wurde sie längere Zeit reanimiert, bevor sie mit dem Rettungshubschrauber Christoph 14 aus Traunstein ins Klinikum Bogenhausen geflogen wurde. Ihr Zustand war laut den Einsatzkräften vor Ort kritisch.

Das brennende Fahrzeug gelöscht haben Aktive der Feuerwehr Pastetten. Vor Ort waren zudem Kräfte der Feuerwehren Reithofen-Harthofen und Markt Schwaben, die Polizei mit mehreren Streifen, der MKT-Rettungsdienst und das BRK mit Notarzt und Einsatzleiter Rettungsdienst. Das Kriseninterventionsteam des BRK betreute die Zeugen, eine Familie mit einem achtjährigen Kind aus Reithofen, sowie die Familie des Verstorbenen.

Um den Unfallhergang zu rekonstruieren, waren Gutachter der Staatsanwaltschaft vor Ort. Die Straße war über Stunden bis zum frühen Abend gesperrt.

