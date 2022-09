Pastettens Standesamt zieht nach Isen

Von: Veronika Macht

Die VG Pastetten gibt zum 1. März 2023 die Aufgaben des Standesamts an die Nachbarkommune Isen ab. Dazu gehören zum Beispiel Beurkundungen von Geburten (Symbolbild). © Stefan Puchner/dpa

Die VG Pastetten gibt zum 1. März 2023 die Aufgaben des Standesamts an die Nachbarkommune Isen ab. Trauungen sind aber weiter vor Ort möglich.

Pastetten – St. Wolfgang und die Verwaltungsgemeinschaft Oberding haben es schon getan, jetzt gibt auch die VG Pastetten das Standesamt an eine andere Gemeinde ab. Ab 1. März 2023 wird der Markt Isen diese Aufgaben übernehmen. Heiraten kann man aber nach wie vor in Buch und Pastetten.

Wenig Personal und zunehmend komplexere Aufgaben: Mehr und mehr Gemeinden geben ihr Standesamt unter anderem aus diesen Gründen an andere Kommunen ab. Diesen Schritt geht nun auch die VG Pastetten mit den Mitgliedsgemeinden Pastetten und Buch am Buchrain. In der Sitzung der Gemeinschaftsversammlung am Donnerstagnachmittag fiel der einstimmige Beschluss, die Aufgaben des Standesamts sowie das Standesamtsarchiv an den Markt Isen zu übertragen.

Wie Geschäftsleiter Gottfried Prostmeier erklärte, hatte die VG aufgrund der Ergebnisse und Empfehlungen einer Organisationsuntersuchung im Rathaus bereits im März 2022 in Isen angefragt, ob Interesse an der Übertragung der Aufgaben bestehe. Dieses habe die Nachbarkommune mit einem Grundsatzbeschluss im April auch schon bekundet.

Standesamt: Aufgaben werden zum 1. März 2023 vollständig auf den Markt Isen übertragen

Buchs Bürgermeister Ferdinand Geisberger (CSU) ergänzte, dass es in der VG aktuell zwei Standesbeamte gebe – Stefanie Gaigl und Geschäftsleiter Prostmeier. „Mit dieser Besetzungen hätten wir das Standesamt bestimmt noch einige Jahre lang führen können, aber wir wollen es für die Zukunft ausrichten“, erklärte Geisberger und fügte an: „Natürlich tut einem das schon leid, weil das Standesamt ja auch ein direkter Bezug zu den Bürgern ist. Man verbindet damit schon was.“

Aber unter anderem durch Änderungen von gesetzlicher Seite sei es inzwischen eine Riesenaufgabe, bei der sich die Frage stelle, „ob wir das auf Dauer noch so bewältigen können“. Wenn, müsse man weiteres Personal einstellen. Aus emotionalen Gründen sei er dagegen, das Standesamt abzugeben, gestand Geisberger. Aus rationaler Sicht sei es jedoch sinnvoll.

Pastettens Bürgermeister Peter Deischl (FWE) erklärte, dass die Aufgaben zum 1. März 2023 vollständig auf den Markt Isen übertragen werden sollen. Beurkundungen von Geburten, Sterbefällen, Kirchenaustritte, Namensänderungen oder Vaterschaftsanerkennungen sind dann nur noch in Isen möglich. Trauungen hingegen finden nach wie vor in Buch und Pastetten statt, auch dürfen die Bürgermeister sowie ihre Stellvertreter weiterhin trauen. Die Bestellung der bisherigen Standesbeamten in Pastetten hingegen wird dann aufgehoben.

Bürgermeister Deischl: „Diesem Beispiel werden noch mehr Gemeinden folgen“

„Das Standesamt ist eine ureigene Aufgabe der Gemeinde“, sagte Deischl. „Und Frau Gaigl und Herr Prostmeier haben das auch immer hervorragend gemacht. Aber der Zeitgeist und die Entwicklung schreiten voran, und wenn man dann betrachtet, dass eine große und wohlhabende Gemeinde wie Oberding das Standesamt an Erding abgibt – diesem Beispiel werden noch mehr Gemeinden folgen.“

Die Entfernung nach Isen sei überschaubar. Man müsse diesen Schritt den Bürgern gegenüber aber auch entsprechend kommunizieren – das soll im Bürgerserviceportal und im Gemeindeblatt passieren.

Für die Übertragung der Aufgaben entrichtet die VG Pastetten eine jährliche Standesamtsumlage von 2,99 Euro pro Einwohner. Bei aktuell rund 4700 Einwohnern sind das gut 14 000 Euro. Diese Umlage erhöht sich jedes Jahr um den Prozentsatz der Tariferhöhung der Tarifvertrags für den Öffentlichen Dienst.

„Wir machen das ja aus Zweckmäßigkeit“, sagte Alois Zollner (Pastetten, CSU) und wollte wissen, ob man durch die Übertragung so viel an Arbeit spare, dass es die Summe der Umlage rechtfertige. Laut Geisberger spart sich die VG auf jeden Fall einen weiteren Standesbeamten im gehobenen Dienst. Außerdem würden Kapazitäten beim bestehenden Personal für andere Aufgaben frei.

Prostmeier zufolge ist das Isener Standesamt mit drei Beamten und Bürgermeisterin Irmgard Hibler gut aufgestellt. Deischl lobte die „offenen und vertrauensvollen Vorgespräche“ und fasste zusammen: „Ich glaube, dass wir mit unserem Standesamt dort in guten Händen sind.“

