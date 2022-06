In Pastetten und Buch viele Spuren hinterlassen

Von: Henry Dinger

Seinen letzten Arbeitstag hat Rüdiger Koppe nach 44 Berufsjahren Ende September. Dank Resturlaub wird er seinen Schreibtisch im Bauamt wohl schon im Sommer verlassen. Wer seinen Platz dann einnimmt, steht noch nicht final fest. © Henry Dinger

Rüdiger Koppe, Leiter des Bauamts der VG Pastetten, geht demnächst in Ruhestand. Zahlreiche Großprojekte hat er in seinen 17 Amtsjahren begleitet.

Pastetten – Nur noch wenige Wochen werden vergehen, dann verabschiedet sich Pastettens Bauamtsleiter Rüdiger Koppe in den Ruhestand. Dass er sich nach 17 Jahren an der Spitze des Bauamts für ein Altersteilzeit-Modell entschieden hat, treibt Bürgermeister Peter Deischl ein wenig die Sorgenfalten auf die Stirn. Die Nachfolge ist nämlich noch nicht ganz trockenen Tüchern.

Ein neuer Mitarbeiter hat den Vertrag allerdings schon unterschrieben und soll nach seinem Dienstantritt speziell auf die Amtsleitung vorbereitet werden. Ihm sollen ein weiterer Kollege oder eine Kollegin zur Seite gestellt werden, hier allerdings läuft die Stellenausschreibung noch.

Dass das Team aufgestockt wird, findet Koppe eine kluge Entscheidung. „Es wäre auch eine Entlastung für meine langjährige Kollegin Melanie Pfanzelt“, sagt er. Sie habe ihn stets unterstützt. „Mit ihrer Fachkunde, ihrer Erfahrung und ihrem Fleiß war sie für mich eine unverzichtbare Mitarbeiterin.“

Sein Nachfolger muss sich darauf gefasst machen, in große Fußstapfen zu treten. Denn für Koppe sind die Themen Planen und Bauen mehr Berufung als Beruf. Dementsprechend akribisch hat er sich hinter jedes einzelne Projekt geklemmt.

1960 in Erding geboren, trat er als 16-jähriger ins Architekturbüro seines Vaters Ernst Koppe am Rätschenbach in Erding ein. Seitdem hat er, nur unterbrochen von 15 Monaten Dienst bei der Bundeswehr, im Baubereich gearbeitet. Als gelernter technischer Zeichner und Bautechniker musste sich der heute 62-jährige oft weiterqualifizieren, unter anderen im Bereich Statik, um bautechnische Nachweise erbringen zu dürfen. Nach dem väterlichen Büro folgte für fünf Jahre eine Stelle in einer Baufirma. „Ich konnte im Architekturbüro, in einer Baufirma und in der Verwaltung tätig werden, das hat mir eine breit gefächerte Berufserfahrung gebracht“, sagt er rückblickend.

2005 hatte sich der damals 45-jährige auf die Stellenausschreibung der Verwaltungsgemeinschaft Pastetten beworben und sprang damit ins kalte Wasser: „Von Verwaltungsarbeit hatte ich als Quereinsteiger keine Ahnung.“ Bis heute sei er Gottfried Prostmeier dankbar, der damals schon Geschäftsleiter war und ihn geduldig eingearbeitet habe. Auch die damalige Ortschefin Cornelia Vogelfänger habe ihn in seinem Amt bestärkt.

Wichtig für ihn war die Zusammenarbeit mit den Kollegen im Rathaus. „Das Miteinander war respektvoll und wertschätzend, das war sehr angenehm“, sagt Koppe. Auch mit Vogelfängers Nachfolger Deischl und Buchs Bürgermeister Ferdinand Geisberger gebe es „einen angenehmen Arbeitsaustausch“.

Die Liste der Projekte, die er in den 17 Jahren verantwortet oder begleitet hat, ist lang. Zu den wichtigsten in Pastetten gehört die 2008 erbaute Turnhalle, das Kinderhaus Pusteblume, eine Hackschnitzelheizung für die kommunalen Gebäude und kürzlich der Umbau der alten Turnhalle zur Mensa.

In Buch sind es der Bauhof, der Waldkindergarten, der Umbau einer Wohnung zur Arztpraxis und das neue Gemeinde-Wohnhaus mit 13 Wohnungen und Tiefgarage. Hinzu kommen gut ein Dutzend Bebauungspläne in beiden Kommunen. „Mir war es bei den Bauprojekten immer wichtig darauf zu achten, die Kosten im Blick zu behalten. Es sind schließlich öffentliche Gelder, mit denen man verantwortungsvoll und sorgsam umgehen sollte.“ Das letzte große Projekt auf seinem Schreibtisch ist das Feuerwehrhaus in Buch. „Mit dessen Gegenstück in Pastetten wird sich dann mein Nachfolger befassen müssen“, meint Koppe.

Nun freut sich der verheiratete Vater einer Tochter auf die Zeit nach dem letzten Arbeitstag. Langweilig dürfte ihm nicht werden. „Mein Oldtimer darf wieder öfter aus der Garage“, freut sich der Altenerdinger. Doch nicht nur der Strichacht-Mercedes von 1972 lockt ihn, auch für eine weitere Leidenschaft hätte er Zeit: „Vielleicht kaufe ich mir wieder ein Motorrad.“ Und wenn das Wetter dafür zu schlecht ist, bleibt noch Gelegenheit, sich mit Büchern, etwa über die Geschichte Deutschland und Erdings, zu befassen.