Auf den neuen Bauamtsleiter wartet viel Arbeit

Von: Henry Dinger

Felix Holzner ist der neue Leiter des Bauamts der Verwaltungsgemeinschaft Pastetten. © Henry Dinger

Felix Holzner (27) ist der neue Leiter des Bauamts der Verwaltungsgemeinschaft Pastetten.

Pastetten – Er ist der Neue im Rathaus und doch schon gut bekannt. Felix Holzner leitet seit dem 1. Oktober das Bauamt in der Verwaltungsgemeinschaft Pastetten. Der 27-jährige tritt damit die Nachfolge von Rüdiger Koppe an, der sich nach 17 Jahren in den Ruhestand verabschiedet hatte (wir berichteten).

Dass er recht schnell den Chefsessel übernimmt, war dem gebürtigen Traunsteiner bei seiner Bewerbung im Frühjahr 2022 gar nicht so bewusst. „Es war ja eigentlich die Stelle des Stellvertreters ausgeschrieben“, erzählt er. Zu dieser Zeit war er im Bauamt Vaterstetten im Landkreis Ebersberg, wo er mit Baurecht und Bauordnung betraut war, noch fest im Sattel. Die Idee zu einem Wechsel auf einen Posten mit mehr Verantwortung reifte aber soweit heran, dass Holzner kurz vor dem Ende der Bewerbungsfrist seine Unterlagen in Pastetten dann doch einreichte. Prompt wurde er zum Gespräch eingeladen.

„Da habe ich dann erfahren, dass es für mich die Chance auf die Amtsleitung gibt, wenn alles passt“, erinnert sich Holzner. Das sei das i-Tüpfelchen gewesen, denn so ein Angebot gebe es nicht so oft. „Das hat mich dann schon sehr gereizt, vor allem Entscheidungen in Zusammenarbeit mit der Gemeindeverwaltung selbst treffen zu können“, sagt der junge Mann.

Für die neue Position, in der er vor wenigen Wochen nun auch von der VG-Versammlung bestätigt wurde, bringt Holzner ein fachlich fundiertes Rüstzeug mit. Nach der Mittleren Reife absolvierte er eine Ausbildung zum Maurer und arbeitete drei Jahre lang als Geselle. Nachdem sein damaliger Chef in den Ruhestand gegangen war, besuchte Holzner die Bautechnikerschule, die er als Mauer- und Betonbaumeister erfolgreich beendete. Zeitgleich erwarb er einen Abschluss als Bautechniker mit der Fachrichtung Hochbau. Mit seiner Partnerin lebt der Vater von 18 Monate alten Zwillingen in Markt Schwaben.

Unterstützung könnte der neue Bauamtschef von seinem Vorgänger Koppe jederzeit bekommen, „wir haben einen guten Kontakt“, sagt er. Doch auch Pastettens Bürgermeister Peter Deischl, der Bucher Ortschef Ferdinand Geisberger und Geschäftsleiter Gottfried Prostmeier stehen ihm bei der Einarbeitung genauso zur Seite wie seine direkte Mitarbeiterin. Tatkräftige Mithilfe soll es noch von einem Stellvertreter geben. Die Stelle ist jedoch derzeit noch ausgeschrieben, die Frist endet erst im Januar.

Nun freut sich Holzner auf spannende Projekte. Das erste größere, das noch unter seinem Vorgänger auf einen guten Weg kam, konnte er Ende Dezember 2022 schon zu einem großen Teil abschließen. Die ersten Mieter der kommunalen Wohnanlage in Buch haben die Schlüssel bekommen und ihre Wohnungen bezogen. Jetzt werden noch die letzten Arbeiten am Gebäude in Angriff genommen. Gleich neben dem Wohnhaus wächst mit dem Bucher Feuerwehrhaus ein weiteres aktuelles Vorhaben in die Höhe. Wie weit es mit diesem Thema in Pastetten ist, will der Amtsleiter noch nicht sagen, gibt aber zu verstehen, dass „hier im Ort die Vorbereitungen und Planungen für mehrere wichtige Bauvorhaben im Gange“ sind.

Zu den weiteren Projekten, um die sich Holzner sich nun kümmert, gehört auch das Baugebiet Zeilerner Straße Ost sowie die Erneuerung der Flurstraße. Den Bau des Geh- und Radwegs nach Markt Schwaben betreut er seitens der Gemeinde ebenfalls.

