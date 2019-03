Weidenflechten: Die Kunst der einzigartigen Verbindungen

Schon zu Zeiten der Jäger und Sammler verflochten die Menschen Halme oder Weidenruten zu Körben, wie archäologische Funde beweisen. Beim Gartenbauverein Buch-Reithofen ist Rita Rott aus Harthofen die Fachfrau fürs Weidenflechten.

Harthofen - Wenn der professionelle Korbmacher mit dem Flechten beginnt, hat er einen Großteil seiner Arbeit bereits hinter sich. Er baut spezielle Weidensorten direkt auf dem Acker an, schneidet sie während der Saftruhe von November bis Februar und lagert sie nach dem Trocknen, sortiert nach Längen, auf dem Weidenboden ein.

Rott hat es da einfacher. Sie verwendet für ihre Flechtarbeiten die Ruten von Kopfweiden, die an Bachufern wachsen. „Unsere Weiden stammen von einem Bauern in Ottenhofen, der die Ruten nach dem Schneiden im Februar sogar verschenkt“, freut sich die Harthofenerin.

Einen ganzen Traktor-Anhänger voll Weidenruten verschiedener Dicken und Längen bringen Franz und Rita Rott nach Hause, denn das Material muss für viele fleißige Hände reichen. „Schon seit 2001 machen wir mit dem Gartenbauverein Ferienkurse für die Kinder in der Gemeinde Pastetten“, berichtet die 72-jährige Altbäuerin. Mittlerweile flechten auch die Erwachsenen jedes Frühjahr in der Halle der Rotts unter ihrer Anleitung.

Sie selbst kam durch einen Weidenflechtkurs der Landfrauen zu dem alten Handwerk. Mittlerweile zieren ihren Garten schon jede Menge geflochtene Pflanzschalen, Blumentrichter oder ein großer Pflanzendom. „Die halten schon ein paar Jahre im Freien, auch wenn sie Wind und Wetter ausgesetzt sind“, weiß die Flechterin.

Ein anderes Flechtwerk hält Rott ganz besonders in Ehren, nämlich einen schönen Einkaufskorb, den sie vor über 50 Jahren von ihrer Mutter bekommen hat. Dass er noch wie neu aussieht, hat seinen Grund: „Von Zeit zu Zeit wird er mit Seifenlauge geschrubbt“, erklärt die stolze Besitzerin.

Die frisch geschnittenen Ruten von den Kopfweiden müssen als Materialvorrat für das ganze Jahr reichen. Jetzt im Frühjahr sind sie noch biegsam und können direkt verarbeitet werden. Später im Jahr müssen sie vor der Verarbeitung gewässert werden, was mit kaltem Wasser einige Wochen dauert, mit warmem Nass dagegen nur einige Tage. Ihre Ideen holt sich Rott aus Gartenzeitschriften und auf Ausstellungen. Sie betont: „Ich bin ein Amateur und kein Profi. Bei uns geht es nicht um Perfektion, sondern hauptsächlich um den Spaß. Der Fantasie sind dabei keine Grenzen gesetzt, und am Ende sieht jedes Werkstück anders aus.“

Vor dem Kurs steht dem Ehepaar Rott noch einige Arbeit bevor, werden doch die Arbeitstische in der Halle aufgestellt, dazu die Hilfsmaterialien besorgt wie Schleifen und Bänder oder auch Baumscheiben als Unterlage vorbereitet. Hier kommt Ehemann Franz Rott zum Einsatz. „Ich bin fürs Herrichten zuständig und am Ende fürs Aufräumen“, sagt er lachend. Als Werkzeuge sind nur ein scharfes Messer und eine Gartenschere erforderlich. Andere Zutaten sind vom jeweiligen Modell abhängig. Für eine Pflanzschale kann als Boden eine Baumscheibe verwendet werden, in die vorher rundherum Löcher gebohrt wurden.

Ein Pflanzendom für den Garten, der direkt in die Erde gesteckt wird, hat dagegen keinen separaten Boden. Zum Flechten werden die dickeren Weidenruten in einen Kübel mit Sand gesteckt. „Man nimmt immer eine ungerade Anzahl von Haltestäben“, weiß Rott. Dann werden die ersten Weidenruten um die Haltestäbe, auch Staken genannt, geflochten, im Rhythmus „auf und ab“, also bei der ersten Stake davor und bei der nächsten dahinter. „Der Anfang ist etwas mühsam, da muss man aufpassen, dass die Haltestäbe nicht rausspringen“, warnt die Kursleiterin. In regelmäßigen Abständen wird das Geflecht nach unten gedrückt, damit es stabiler wird.

Etwas einfacher zu verflechten sind die dünneren Ruten von Trauerweiden. Diese kommen bei den Kursen für die Kinder zum Einsatz. Hier hat die erfahrene Flechterin eine bewährte Taktik: „Erst gibt es für alle Kinder ein Eis, dann wird erklärt“, erklärt sie. Dass diese Tage durchaus mit Arbeit verbunden sind, stört sie nicht: „Das ist so eine Freude, wenn dann, wie beim letzten Kurs, über 50 Kinder eifrig am Werk sind und am Ende stolz ihr fertiges Kunstwerk mit heimnehmen dürfen“, erzählt sie mit leuchtenden Augen. Für die schönere Optik kommt am Ende der Flechterei noch das „Frisieren“, das Abschneiden der überstehenden Rutenenden.

Neben ihren Aktivitäten beim Gartenbauverein bringt sich die vierfache Oma auch bei anderen Vereinen tatkräftig ein. Die Diana-Schützen dürfen sich auf das von ihr gekochte Rehragout freuen, beim Frauenbund ist sie eine gefragte Referentin für Themen rund ums Brauchtum. Und im Fendsbacher Hof, wo sie nach der Übergabe ihres Bauernhofs einige Jahre beruflich tätig war, rechnet man in der Seniorentagesstätte fest mit ihrem wöchentlichen Besuch. Rott bricht eine Lanze fürs Ehrenamt: „Wir sind froh und dankbar, dass es uns noch gut geht, und da ist es schön, wenn man sich im Verein engagieren kann.“

Ihre Weidenflechtkurse haben ihr sogar einen Spitznamen eingebracht. „Die Kerbezäunerin ist auch da“, heißt es da bei den Landfrauen. So wurden früher die Korbflechter bezeichnet, weil sie den „Korb einzäunen“, erklärt Rott. Sie weiß auch, dass das Handwerk einst vor allem im Bayerischen Wald und in Niederbayern bei vielen Bauern eine willkommene Winterarbeit war, die ein Zubrot einbrachte. So zogen die Korbmacher mit ihren Flechtwaren durch die Dörfer. Heute sind die geflochtenen Körbe zu billigen Preisen in jedem Baumarkt zu haben. Doch Rott erklärt: „Erst wenn man selber mal einen Korb geflochten hat, schätzt man die viele Arbeit, die darin steckt.“

Gerda und Peter Gebel