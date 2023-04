Wolfssichtung bei Pastetten

Von: Hans Moritz

Ein Wolf ist am Freitag bei Pastetten gesehen worden, nicht das erste Mal. © Patrick Pleul/dpa

In Deutschland wächst die Wolf-Population, auch im Landkreis Erding gibt es immer wieder Sichtungen. Zuletzt wurde einer am Freitag bei Pastetten gesehen.

Isen - Das berichtete Thomas Schreder, Vorsitzender des Kreisjagdverbandes (KJV), am selben Tag in der Hegeschau von Landratsamt und Jagdverband in Isen: „Die Jäger sehen Fährten des Wolfs, oder er läuft vor eine Wildkamera.“



An seine Kollegen appellierte er, „wachsam“ zu sein. Keinesfalls dürfe es so weit kommen wie vor wenigen Tagen im Trient, wo ein Bär einen Jogger getötet hatte. „Ich bin überzeugt, dass man es in Erding so weit nicht kommen lässt.“ In jedem Falle müsse Menschenschutz vor Tierschutz gehen.



Zu Rissen sagte Schreder unserer Zeitung: „Es hat Verdachtsfälle gegeben, wir haben die genetisch untersuchen lassen.“ Allerdings sei insbesondere bei Hybriden nicht zweifelsfrei zu klären, ob es ein Hund oder Wolf war. Risse von Wildtieren „sehen wir selten“.



Im Gasthof Klement lobte der KJV-Chef einerseits die „weit überdurchschnittliche Artenvielfalt“ im Landkreis Erding. Allerdings machten ihm einige Populationen auch Sorge. So treffe man immer wieder auf Waschbären, „ein Neubürger als Konkurrent des Fuchses“, so Schreder. Es gebe auch immer mehr Biber.



Zu den schadensträchtigen Nagern, deren Schutz zunehmend gelockert wird, erklärte Zweiter Landrat Franz Hofstetter, dass im nun zu Ende gehenden Jagdjahr 32 Biber in Fallen gefangen und 81 abgeschossen worden seien. Fünf Biber seien tot aufgefunden, elf von Autos überfahren worden. Neu sei, „dass Biber nun mit Nachtzielvorsatzgeräten gejagt werden dürfen“. Dies habe Landrat Martin Bayerstorfer bayernweit durchsetzen können.



Mittlerweile, so Hofstetter, gebe es im Erdinger Land neun Biberberater, allein 2022 seien sechs neue dazugekommen. Der von Bibern angerichtete Gesamtschaden von mehr als 15 000 Euro sei „vollständig reguliert“ worden.



Schreder ging auf die Diskussion um die Verschärfung des Waffenrechts ein. Wie die Sportschützen (wir berichteten) lehnte er das entschieden ab. „Wir Jäger müssen uns ohnehin gläsern machen, um Jagdschein und Waffenbesitzkarte zu bekommen.“ Man sei absolut transparent. „Die Forderung trifft die Falschen“, so Schreder.



Christina Sedlmaier von der Jagdbehörde im Landratsamt stellte die Abschusszahlen vor. Dabei erklärte sie, dass der Abschuss in den Hegegemeinschaften Erding-Süd und Dorfen zu niedrig und der Verbiss entsprechend zu hoch sei. In Erding-Ost, -West und in Taufkirchen sei die Situation „tragbar“, gut sei sie nur in Isen.



Insgesamt, so Sedlmaier, seien zuletzt 4006 Stück Rehwild zur Strecke gebracht worden. Allerdings machte sie auch deutlich, dass gut ein Viertel davon (858) bei Verkehrsunfällen zu Tode gekommen sei. Mit 33 Prozent Fallwild sei der Anteil im Raum Taufkirchen besonders hoch, in Erding-West seien es 29 Prozent, in Isen nur 13. Dazu merkte Schreder an, „dass wir viel unternehmen, dass weniger Unfälle passieren, zumal wir dann oft nachts raus müssen, um verletzte Tiere zu finden und zu erlösen“. Er regte an, die Prävention noch einmal zu verstärken, etwa mit Duftzäunen und blauen Reflektoren am Straßenrand.



Kreisjagdberater Walter Zwirglmaier meinte, es sollten vor allem mittelalte Rehe geschossen werden, weniger die ganz alten oder die ganz jungen. „Gerade die Böcke im besten Alter richten im Wald die größten Schäden an.“ Insgesamt würden nämlich jedes Jahr mehr Rehe erlegt, das Verbissproblem aber dennoch unzureichend gelöst.



Zudem mahnte er höhere Abschüsse in den sogenannten rotwildfreien Gebieten an, die den größten Teil des Landkreises ausmachten. Auch Sedlmaier berichtete von immer mehr Beschwerden der Grundeigentümer bei der Jagdbehörde sowie bei der Regierung. 113 Hirsche seien in den rotwildfreien Gebieten erlegt worden, 19 in den Bereichen, wo sie geduldet sind – im Zengermoos und in den Isarauen.



Mit Argusaugen haben Jäger und Behörden die Schwarzwildbestände im Blick – wegen der drohenden Schweinepest. 231 Wildschweine wurden laut Jagdbehörde 2022/23 erlegt, weniger als in den Jahren zuvor, so Sedlmaier. Hofstetter berichtete dazu, „dass Bayern nach wie vor seuchenfrei ist, die Gefahr aber näher rückt“. Er erinnerte an die 2018 gegründete Arge Schwarzwild, die die Jagdbedingungen sowie die Abwehrmöglichkeiten optimieren wolle. Dazu gehöre auch die – freiwillige – Schwarzwildprämie von 50 Euro.



Zur Jagdstrecke gehört auch das Niederwild. Geschossen wurden unter anderem mehr als 700 Feldhasen, gut 2000 Füchse, 220 Graugänse, mehr als 1000 Enten und 2200 Rabenkrähen.



Auch der Streit um „Wald vor Wild“ kam zur Sprache. Schreder meinte, er sei dankbar, „dass hier das Wild noch nicht als Schädling wahrgenommen wird“. Die Notwendigkeit des Waldumbaus sei den Jägern bewusst. Florian Zormaier vom Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten erklärte: „Die Wälder stehen wegen des Klimawandels vor enormen Herausforderungen.“ Sie müssten längere Trocken- und Hitzeperioden aushalten, die sie noch dazu anfälliger gegen den Borkenkäfer machten. Notwendig seien „Mischwälder mit klimatoleranten Bäumen, die ihre Funktionen als Schutz-, Lebens- und Erholungsraum sowie als Holzlieferant erfüllen“. ham