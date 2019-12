Drei Verletzte bei zwei Unfällen

Zwei Unfälle mit drei Leichtverletzten und einem Gesamtschaden von mehr als 23 000 Euro haben sich am Montag im Landkreis Erding ereignet.

Zustorf/Pastetten - Gegen 10.15 Uhr fuhr eine Markt Schwabenerin (87) mit ihrem Wagen auf der Zeilerner Straße in Pastetten in Richtung Hauptstraße. Als sie nach links in Richtung Ortsmitte abbiegen wollte, übersah sie das Auto einer 72-Jährigen. Beim Zusammenstoß erlitten beide Seniorinnen leichte Verletzungen und wurden ins Erdinger Klinikum eingeliefert. Den Schaden beziffert die Polizei mit rund 10 000 Euro. Die Feuerwehr Pastetten rückte aus, um auslaufende Stoffe zu binden.

Gegen 17.15 Uhr krachte es auf in Zustorf. Ein 60-Jähriger befuhr die Obere Römerstraße in Richtung Staatsstraße 2331. Beim Linksabbiegen nahm er einem Landshuter die Vorfahrt. Der 20-Jährige zog sich leichte Verletzungen zu, er begab sich aber nicht ins Krankenhaus. Den Schaden beziffert die Polizei mit etwa 13 500 Euro. ham