Fürchterlicher Unfall bei Porsche-Probefahrt: Drei Brüder geraten unter Sattelschlepper - der Jüngste stirbt

Zunächst einmal, mein Beileid für die Angehörigen des Opfers, ein solcher Verlust ist einfach nur schrecklich und unvorstellbar.

Ansonsten finde ich es schon verstörend, wie manche das Opfer zum Täter machen, sind wir wirklich zu so einer kalten Gesellschaft geworden, den Tod eines Menschen für die eigene politische Zielsetzung zu instrumentalisieren? Besonders die Schuld beim Schnellfahrer zu suchen, ist falsch.

Fakt ist: Zum Zeitpunkt des Unfalls galt dort kein Tempolimit, das heißt, langsamere Fahrzeuge müssen mit schnelleren rechnen und beim Spurwechsel darf weder behindert, noch gefährdet werden. Das ist die geltende Gesetzeslage. Strafrechtlich scheint der Fall eindeutig zu sein, der Artikel stellt dies auch dementsprechend da. Hier kann nicht diskutiert werden. Ich werde mich nicht an der Tempolimitdiskussion beteiligen, steuere aber mal Fakten bei:

Den Angaben und Bilden zufolge handelt es sich wohl um einen Porsche Macan Turbo. Man kann damit die Bremswerte des Wagens googeln und anschließend mit physikalischen Formeln rechnen. Geht man von 250km/h Fahrgeschw. des Porsches und einem Spurwechsel des Handwerkerwagens 60m hinter dem LKW aus, wäre bei einem Abstand von 150m zwischen Handwerkerwagen und Porsche gerade so keine Berührung zwischen Porsche und LKW passiert. Ab 120m verläuft der Unfall dann (40km/h Aufprallgeschw.) unter Umständen (abhängig vom Aufprallwinkel, womöglich Schieben unter den Sattelschlepper) tödlich. Man kann das bei YouTube anhand von Crashtestbildern PKW/LKW vergleichen, um ein Gefühl vom Zusammenhang Schäden-Geschw. zu bekommen. Die Tatsache, dass es hier allerdings ein SUV war, und die Schwere der Beschädigungen am Porsche lassen mich aber eine deutlich höhere Aufprallgeschw. vermuten, was einen geringeren Abstand als 120m vermuten lässt. Erfahrungsgemäß fahren außerdem Fahrzeuge früher, oftmals sogar mehr als 100m hinter herannahenden Lkws heraus. Alles in allem würde ich vermuten, dass der Porsche weniger als 100m hinter dem Handwerkerwagen war. Von daher ist es wahrscheinlich, dass der Porsche komplett übersehen wurde, oder sogar der Blick in den Rückspiegel vergessen wurde, dies ist natürlich spekulativ. Es fehlen die detaillierten Angaben, ein Abstand von mehr als 150m halte ich aber für sehr unwahrscheinlich (also weniger als drei Leitpfosten). Die Strecke war leicht nach links gekrümmt bis gerade, das Wetter gut.

Hier ist nichts eingefärbt, ich denke ich habe soweit alle Annahmen als solche gekennzeichnet.

Sicherlich ist es auch nicht ratsam, an einem Wagen, der auf einen LKW aufläuft, sehr schnell vorbeizufahren.

Abstand und Geschwindigkeiten, mit Differenzen von ca. 100km/h, durchaus leicht drüber, müssen auch abseits von Autobahnen richtig eingeschätzt werden, wenn zum Beispiel außerorts abgebogen wird. Von Überholmanövern außerorts (z. B. von landwirtschaftlichen Fahrzeugen, Eigengeschwindigkeit + Geschw. Entgegenkommender) ganz zu schweigen. Man sollte also schon einige hundert Meter zuverlässig schätzen können, ansonsten wirds gefährlich, auf der Autobahn oder eben auch abseits.

Ich wünsche der Familie des Opfers nochmals viel Kraft, sie haben sich wohl an die Gesetze gehalten und wurden dennoch Opfer eines unachtsamen Fahrers, und verdienen deshalb Beistand, und sicher keine Vorhaltungen. Das Opfer hat sein Leben verloren, einen toten Autofan nun für eine Tempolimitdiskussion zu instrumentalisieren, wäre womöglich das letzte gewesen, was er sich gewünscht hätte.