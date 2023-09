Therme Erding misst fast 26 Fußballfelder: Badespaß kostet Familien jedoch ganze Stange Geld

Von: Simon Krug, Franziska Konrad

Die größte Therme der Welt in Erding. © Oliver Bodmer

Die Therme Erding beeindruckt mit Rekord-Zahlen. Dafür erlaubt sich das Freizeitbad allerdings hohe Eintrittspreise.

München ‒ Rutschen, planschen und Erholung unter Palmen auf einer Größe von fast 26 Fußballfeldern: Mit einer Fläche von 430.000 Quadratmetern rühmt sich die Therme Erding, die „größte Therme der Welt“ zu sein – und ist längst über die Grenze Oberbayerns hinaus bekannt.

Preise der Therme Erding: Wie viel kostet der Eintritt?

Beim Eintritt teilt sich das Thermalbad in die drei Sparten Therme und Erlebnisbad, Vitaloase sowie Vitaltherme und Saunen auf. Das Tragen von Badekleidung ist Pflicht. Nur der textilfreie Wellnessbereich Vitaltherme und Saunen kann ohne Badekleidung betreten werden (ab 16 Jahren).

Zur Sparte Therme und Erlebnisbad gehören die Therme, das Wellenbad sowie die Galaxy Rutschenwelt. Es gibt folgende Tarife:

2 Stunden: 24 Euro

4 Stunden: 32 Euro

6 Stunden: 40 Euro

1 Tag: 49 Euro

Kinder bis einschließlich drei Jahre frei

Das sind die Preise der Vitaloase (inkl. Therme, Wellenbad, Galaxy):

2 Stunden: 32 Euro

4 Stunden: 40 Euro

6 Stunden: 48 Euro

1 Tag: 57 Euro

Einlass ab 16 Jahren

Hier die Tarife der Vitaltherme und Saunen (inkl. Vitaloase, Therme, Wellenbad, Galaxy):

2 Stunden: 32 Euro

4 Stunden: 40 Euro

6 Stunden: 48 Euro

1 Tag: 57 Euro

Nur mit Nutzung Saunen: + 7 Euro

Einlass ab 16 Jahren

Therme Erding: Pauschale am Wochenende und an Feiertagen

Generell gilt: Samstags, sonntags, an bayerischen Feiertagen sowie in den Ferien kommt zu allen Tarifen eine zusätzliche Pauschale in Höhe von fünf Euro dazu. Eine Verlängerung je angefangene 30 Minuten kostet zwei Euro.

Wer Handtuch oder Bademantel vergessen hat, kann sich dieses an den Kassen der Therme Erding ausleihen. Ein Handtuch kostet vier Euro (zzgl. 15 Euro Pfand), ein Bademantel sechs Euro (zzgl. 30 Euro Pfand).



Eine Ermäßigung für Personen mit Behinderung gibt es in der Therme Erding nicht. Wenn aber die behinderte Person älter als vier Jahre ist und in dem Behindertenausweis ein „B“ für Begleitperson oder ein „H“ für Hilflos eingetragen ist, hat die Begleitperson freien Eintritt. Die Begleitperson muss jedoch volljährig sein.