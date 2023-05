Stilvoll, moderner Zuwachs am Poststadl in Erding

Investieren Sie in eine moderne Eigentumswohnung am Poststadl

Stilvoller Wohnpark am Poststadl: Unternehmensgruppe Schrobenhauser plant für dieses Jahr individuellen Wohnraum für modernes Leben in der Erdinger Innenstadt.

Die Firmengruppe Schrobenhauser aus Unterhaching schafft im nördlichen Bereich des alten Poststadlareals in der Erdinger Innenstadt neuen Wohnraum. Noch in diesem Jahr soll mit dem Bau der vier Mehrfamilienhäuser des ersten Bauabschnitts begonnen werden. Die Gebäude werden insgesamt 53 moderne Eigentumswohnungen umfassen. Die Firma Schrobenhauser plant einen stilvoll gestalteten Wohnpark mit Grünflächen, der auf die individuellen Bedürfnisse seiner Bewohner ausgerichtet ist und ein gemütlich nachbarschaftliches Miteinander ermöglicht.

Lage, Architektur, Ausstattung – Hochwertiger Lebensraum in der Erdinger Innenstadt

Auf dem Grundstück an der Max-Kraus-Straße in Erding stand früher ein altes Postgebäude. Bereits seit ein paar Jahren wird das Gelände für Wohnraumzwecke umgestaltet. Nun erhält die Neubaufläche Zuwachs: Das Familienunternehmen Schrobenhauser aus Unterhaching plant und realisiert im Zentrum ein Bauvorhaben mit Eigentumswohnungen. Vom Verkehr geschützt durch die umliegenden Reihenhäuser profitiert das Projekt von Privatsphäre und Ruhe, befindet sich aber zugleich nur wenige Schritte von der lebhaften Erdinger Altstadt entfernt.

Supermarkt, ÖPNV, Restaurants und Shoppingmöglichkeiten sind von hier aus bequem zu Fuß oder mit dem Radl zu erreichen. Dabei machen die altbayerische Gemütlichkeit, gelebte Tradition und ein vielfältiges kulturelles Angebot die Herzogstadt Erding seit jeher zum attraktiven Wohnort für die alteingesessenen und neuen Einwohner.

Verkehrsfreier Wohnpark: 53 Eigentumswohnungen in Planung

Der moderne, verkehrsfreie Wohnpark bietet seinen Bewohnern Sicherheit, ist auf eine persönliche Nachbarschaft ausgelegt und schafft Lebensraum, der Ruhe und Gelassenheit vermittelt. 53 Eigentumswohnungen – aufgeteilt auf vier Mehrfamilienhäuser – sind geplant. Dabei wird mit drei- bis maximal viergeschossigen Gebäuden auf eine lockere Bebauung geachtet, um den Bewohnern Platz und Raum zu bieten. Die Häuser sollen mit einem Außenanstrich in hellen und fröhlichen Farbtönen die bunte Architektur der Erdinger Innenstadt widerspiegeln. Begrünte Flachdächer, Bäume und ausgiebige Bepflanzung schaffen ein behagliches Umfeld, in das man gerne nach Hause kommt.

Barrierefreier Komfort und nachhaltige Qualität: Wohnungen am Poststadl bieten individuellen Wohnraum

Die barrierefreien Gebäude und Wohnungen der Anlage sind auf Komfort, Sicherheit und die individuellen Bedürfnisse ihrer Bewohner ausgerichtet. Sowohl aus energetischer Perspektive als auch bei den verwendeten Materialien stehen eine natürliche, hochwertige und nachhaltige Qualität sowie innovative Gestaltung im Fokus. Die Gebäude am Poststadl in Massivbauweise sind unterkellert, verfügen über eine Tiefgarage mit Einzelstellplätzen, Aufzüge und moderne Videogegensprechanlagen mit elektronischen Türöffnern. Die einzelnen Wohneinheiten sind zwischen 51 m² und 114 m² groß, umfassen zwei bis vier Zimmer und bieten mit durchdachten Grundrissen eine optimale Wohnraumaufteilung.

Bei der Gestaltung wird besonderes Augenmerk auf zeitgemäßes Design und moderne Funktionalität gerichtet. Während die Bäder mit Fliesen ausgestattet sind und die Duschen mit bodengleichen Duschwannen ausgeführt werden, wird in den Wohnräumen Echtholzparkett aus Eiche verlegt. Bodentiefe Fenster und offene Wohn-Essbereiche mit Südwestausrichtung sorgen für helle Räume und schaffen eine gekonnte Verbindung vom Innenraum nach draußen. Jede Wohnung verfügt über einen Balkon oder eine Terrasse und ist mit elektrischen Rollläden sowie einer durch Fernwärme betriebenen Fußbodenheizung ausgestattet.

Firmengruppe Schrobenhauser: Tradition, Nachhaltigkeit und Innovation

Die Firmengruppe Schrobenhauser ist ein 1930 gegründetes Familienunternehmen aus Unterhaching bei München, das mittlerweile in der vierten Generation als Bauträger und Projektentwickler, in Verkauf, Vermietung und Verwaltung tätig ist. Bei der Firma steht der Mensch mit seinen Bedürfnissen im Mittelpunkt. Bauprojekte wie diese Wohnungen sind auf Nachhaltigkeit und innovative Gestaltung ausgerichtet, um den Bewohnern ein langfristig attraktives Zuhause zu bieten – getreu dem Firmenmotto „Lebenswerten Wohnraum in einer lebenswerten Umgebung schaffen“.

Unterstützung bei der Planung und Vermarktung der neuen Eigentumswohnungen am Poststadl erhält die Firma Schrobenhauser gleich doppelt durch das Erdinger Familienunternehmen Brandhuber Immobilien sowie die ortskundigen Experten von Sell & Lease Immobilien.

Kontakt

Anton Schrobenhauser Wohnbau GmbH

Prager Straße 1

82008 Unterhaching

Tel.: 089 / 66 525-0

E-Mail: kontakt@schrobenhauser.de

Brandhuber Immobilien

Schrannenplatz 1

85354 Erding

Tel. :+49 8122 9583180

E-Mail : kontakt@brandhuberimmobilien.de

Sell & Lease Immobilien

Dr.-Henkel-Str. 16

85435 Erding

Tel.: 08122 966 87 21

E-Mail: info@sell-lease.de