Kindergarten Lengdorf: Kosten durch Modulbauweise fast halbiert

Holzbau auf dem Vormarsch: Personalwohnungen bis Kindergarten

Geschäftsführer Robert Decker © Robert Decker Immobilien

Interview mit Robert Decker und seinen Einschätzungen zum Immobilienmarkt auf kommunaler Ebene und privaten Wohnungsbau.

Die Holzbauweise erobert nun nach dem privaten Hausbau auch die Öffentlichkeit: Große Firmen wie ein Münchner Automobilkonzern, aber auch die Kommunen setzen auf Neubauten aus dem umweltfreundlichen Material. Geschäftsführer Robert Decker gibt im Gespräch eine Einschätzung. Robert Decker blickt auf über 30 Jahre Erfahrung in der Immobilien-Branche zurück. Für ihn würde die Baubranche mit den gegenwärtigen Problemen nicht in einer Krise stecken, wenn der Mut für neue Bautechniken größer wäre.

Herr Decker, jeder spricht davon, dass die Immobilienpreise nächstes Jahr fallen werden. Sehen Sie eine ähnliche Entwicklung?

Das sehe ich nicht so. Dieser seit 2008 laufende Immobilienzyklus wurde nicht durch ein typisches Überangebot zum Ende eines Zykluses beendet, sondern durch den Krieg. Außerdem gibt es keine Leerstände – aber einen hohen Bedarf nach Immobilien. Vor diesem Hintergrund werden auch in Zukunft die Preise nicht fallen. In wenigen Einzelsituationen kann es, wo es vorher Übertreibungen nach oben gab, zu Korrekturen kommen.

Steigende Baukosten und steigende Zinsen – wie wird sich das auswirken?

Hatten wir in Deutschland im letzten Jahr noch Baufertigstellungen von über 300.000 Wohneinheiten, werden sie im nächsten Jahr zurückgehen. Der Markt wird sich auf nahe 200.000, also einem niedrigeren Mengenvolumen, neu einpendeln. Geringere Nachfrage trifft auf geringeres Angebot. Das Preisniveau wird sich daher wenig verändern.

Wie sehen Sie die Entwicklung bei den Mieten?

Durch das Bevölkerungswachstum in den letzten 10 Jahren, insbesondere im letzten Jahr, haben wir eine große Nachfrage nach Wohnraum. Auf der Angebotsseite haben wir durch die höheren Baukosten und höheren Zinsen ein signifikant reduzierteres Angebot. Beides wird dazu führen, dass die Mietpreise sich nochmals deutlich nach oben bewegen werden.

Das hört sich nach einer Hiobsbotschaft für Verbraucher an. Kann denn gar nicht gegengesteuert werden?

Die Welt des Bauens ist heute immer noch eine Welt der Prototypen. Und Prototypen sind bekanntlich nicht günstig. Wir müssen Bauen neu denken. Wir müssen seriell und industriell Wohnungen erstellen. Durch die Skalierungseffekte können wir zu einer merklichen Reduktion der Baukosten und damit zu einer Reduzierung der Mietpreise kommen.

Herr Decker, wir danken Ihnen für das Gespräch.

Automobilhersteller setzt auf Megatrend Modulbau: Timber Homes in der Ausschreibung wieder erfolgreich

Coole Kulisse und tolle Architektur: die neuen Personalwohnungen in Ammerwald © Robert Decker Immobilien

Gerade im Hinblick auf den Fachkräftemangel sind bezahlbare Personalwohnungen immer mehr gefragt. Firmen wie z.B. ein Münchner Automobilhersteller, die vermehrt Wohnraum zur Mitarbeitergewinnung anbieten, haben deshalb einen klaren Wettbewerbsvorteil. Im idyllischen Ammerwald bei Reutte in Tirol betreibt der Automobilhersteller seit Jahrzehnten ein traumhaftes Hotel. Im neuen Personalhaus wurde jetzt Platz für 36 neue Wohneinheiten geschaffen. Die Wohnungen sind mit Badezimmer, eigener Kochnische, passendem Mobiliar und moderner Technik ausgestattet.

Hier geht’s zum Drohnenrundflug von dem Projekt Ammerwald

Rekordbauzeit von nur sechs Monaten

In einer Arbeitsgemeinschaft erstellten die Firmen Timber Homes und Robert Decker Schlüsselfertigbau das ambitionierte Projekt. Die Basis bildet eine industriell vorgefertigte Struktur mit offenen Räumen. Da der Winter auf 1.100 Meter Höhe häufig schon im Oktober beginnt und bis weit in den April andauert, konnte nur mit einer kurzen Bauphase geplant werden. Die effiziente und

kostengünstige Holzmodulbauweise ermöglichte, den Fertigstellungstermin innerhalb von nur sechs Monaten inklusive Keller und Außenanlagen einzuhalten.

Extrem kurze Bauphase durch maximal vorgefertigte HolzRaummodule

Bei der Anlieferung waren Mobiliar, Vorhänge und Bodenbeläge schon vollständig eingebaut. Timber Homes konnte trotz des knappen Slots pünktlich schlüsselfertig die Personalwohnungen übergeben.

Hier geht’s zum 3-D Rundgang der Personalwohnungen in Ammerwald mit 1-Raumappartements und Gemeinschaftsräumen

Kindergarten Lengdorf: Kosten durch Modulbauweise fast halbiert

Kindergarten Lengdorf: Die Atmosphäre in den Holzraummodulen ist für die Entwicklung der Kleinsten ideal. © Kindergarten Lengdorf

Zwei weitere Kommunen konnten durch die schnell realisierbare Holzmodulbauweise, die auch für Kindergärten gut umzusetzen ist, begeistert werden. Der Gemeinde Lengdorf, welche den Kindergarten in modularer Holzbauweise durch Timber Homes zusammen mit der Firma Holzbau Gaigl bauen ließ, ist Flexibilität wichtig. Bei Bedarf kann ohne Probleme aufgestockt oder angebaut werden. Reibungslos könnte sogar der ganze Kindergarten umgesiedelt werden. Zufrieden ist die Kommune auch mit dem Preis. Die Bruttokosten betrugen ab Fundamente nur ca. 700.000 Euro. Die zwei vorhandenen Kindergärten sind zu klein, das hatte auch der Gemeinderat in Eiselfing erkannt. Deshalb musste eine schnelle Lösung her, um das Platzproblem zu bewerkstelligen.

Auch hier konnte Timber Homes in Zusammenarbeit mit Huber & Sohn eine kompetente Lösung zur Erweiterung anbieten. In einer Rekordbauzeit von vier Wochen wurde die fertige Kinderkrippe in Modulbau an die Gemeinde Eiselfing übergeben.

Hier geht´s zum 3-D-Rundgang durch den Montessori-Kindergarten in Holzmodulbauweise

In Straubing entsteht ein ganzer Stadtteil aus Holz: Über 250 Wohnungen und Häuser entlasten den angespannten Markt

Studentenwohnheim mit 123 Appartements © Robert Decker Immobilien

In der Stadt Straubing wurden ebenfalls mehrere Projekte realisiert. Die Tochterfirma Timber Homes konnte dort in kurzer Bauzeit Zwei-, Drei- und Vier-Zimmer-Wohnungen sowie Appartements in Holzmodulbauweise fertigstellen.

Bauen, um Wünsche zu realisieren

Die KfW 40-Häuser sind ein zukunftsorientiertes Quartier: nachhaltig, komfortabel und barrierefrei.

123 fertig möblierte Studentenwohnungen wurden gebaut und sind bereits bewohnt. Dank der natürlichen Eigenschaften des Holzes wird ein Raumklima geschaffen, das die Bewohner mit einem angenehmen Ambiente in den eigenen vier Wänden verwöhnt.

52 Wohnungen mit 2, 3 oder 4 Zimmern werden gerade vermietet. © Robert Decker Immobilien

Null-Emissionsquartier

Ein eigenes Wärmenetz macht das Null-Emissionsquartier unabhängig von fossilen Brennstoffen.

In Kürze entstehen auf dem Gelände Doppelhaushälften, die im Jahr 2023 in den Verkauf gehen werden. Die Häuser in Holzbauweise überzeugen gleich mehrfach: familienfreundliche Grundrisse, ansprechende Architektur und hochwertige Ausstattung.

