2022 keine Heizkosten: Eigentümer und Mieter profitieren vom höchsten Baustandard

Holz-Hybrid-Bauweise in der Zinniengasse, Dorfen: Die KfW 40 PlusBauweise macht extreme Energieeinsparung möglich. © Robert Decker Immobilien

Serieller Holz-Massivbau macht kostengünstige Sozialwohnungen möglich.

Während andere nicht wissen, wie sie ihre Heizkosten bezahlen sollen, kommt bei den Bewohnern der Wohnungen der Firma Decker ein ganz anderes Ergebnis heraus. Das KfW 40 Plus-Effizienzhaus in der Zinniengasse in Dorfen ist vor vier Jahren in Holz-Beton-Hybridbauweise finalisiert worden. Errichtet wurde es mit einem 43 cm starken Wandaufbau in Massivholz und Dämmung.

Zusätzlich baute man eine Lüftungsanlage mit 90 Prozent Wärmerückgewinnung ein, denn die größten Wärmeverluste hat man heute nicht mehr über die hervorragende Gebäudehülle, sondern durch das Lüften. Das Ergebnis ist beachtlich, aber nicht überraschend. Die Heizkosten betragen für alle Wohnungen durchschnittlich gerade mal 0,44 Euro pro Quadratmeter monatlich.

Monatlich nur 24,64 € Heizkosten in einer Wohnung mit 56 m²

Somit belaufen sich die monatlichen Heizkosten bei einer Zweizimmerwohnung mit 56 m² auf 24,64 Euro. Die einmalige Energiepauschale von 300 Euro abgezogen, kommt der Bewohner der Wohnung in 2022 auf 0 Euro Heizkosten. Noch günstiger wird die Abrechnung im Jahr 2023, denn dann greift die Mehrwertsteuer-Senkung von 19 auf 7 Prozent.

Günstiger Strom durch Mieterstrommodell

Die Stromkosten konnten gesenkt werden, denn eine Photovoltaikanlage trägt zur Stromerzeugung bei, welche im Mieterstrommodell weitergegeben wird. Für die Bewohner heißt das, der Strom wird auf dem Dach mit einer Photovoltaikanlage erzeugt, ebenfalls in der Batterie gespeichert und überwiegend im Haus wieder verbraucht. Das schont das öffentliche Netz und der Mieter erhält den Strom vergünstigt. So freut es Robert Decker umso mehr, dass durch diese Maßnahmen und dem Holzbau der ökologische Fußabdruck so gering wie möglich gehalten wurde. Wenn wir günstigen Wohnraum schaffen wollen, müssen alle Beteiligten ihre Stärken einbringen: Kommunen durch die Schaffung von Baurecht und Unternehmer mit optimierten, wirtschaftlichen Lösungsansätzen.

Gemeinsam statt gar nicht: Der kommunale Wohnungsbau muss sich wandeln

Mit KfW-Förderung und einem Zuschuss des Landes Bayern gut realisierbar: Sozialer Wohnungsbau kostengünstig und ökologisch. © Robert Decker Immobilien

Kommunen müssen bauen. Das ist kein neues Thema, jedoch gelten heute in fast allen Gemeinden und Städten Standards – sogenannte Sozialquoten, die es zwischen 10 und 30 Prozent umzusetzen gilt.

Häufig ist es aus Kostengründen für Kommunen aber nicht machbar, den sozialen Wohnungsbau voranzutreiben.

Mit transparenten finanziellen Kostenlösungen kann man als Generalunternehmer den Herausforderungen am Bau Paroli bieten. Durch ökologische Bauweise in der Quartiersentwicklung, wie es bei der Holzmassivbauweise, dem Holz-Beton-Hybrid- oder dem Holzmodulbau möglich ist, entstehen große Vorteile für Kommunen: KfW 40 NH-Bauweise, niedrige Heizkosten, kurze Bauzeit, hohe Qualität, Kostensicherheit und maximale Förderungen. Die Firmengruppe Decker bietet transparente finanzielle Kostenlösungen für die Kommunen an. Hierbei tritt die Firma Decker als Projektentwickler in Zusammenarbeit mit Kommunen für den Wohnungsbereich, Gewerbe- und Einzelhandelsbereich auf. „Wir stehen auch für sehr große Grundstücke und Flächen als Ansprechpartner zur Verfügung, um diese zu entwickeln,“ so Thomas Leitner.

Holzbau immer stärker gefragt

Bauträger Robert Decker (li.) den Schlüssel für dieneuen Sozialwohnungen in Eiselfing an Bürgermeister Georg Reinthaler. © Robert Decker Immobilien

Geht nicht, gibt’s nicht“, so das Credo des Generalunternehmers Robert Decker. Dieses Statement hat die Firmengruppe mit der Fertigstellung des sozialen Wohnraums in Eiselfing bewiesen. Selbst Bürgermeister Georg Reinthaler war begeistert in nur 14 Monaten und in umweltfreundlicher Bauweise, nachhaltige Wohnungen kostengünstig übernehmen zu können.

1.800 Euro pro m² Wohnfläche möglich

Die Kosten für den energieeffizienten Holzbau konnten signifikant durch eine KfW 40 Plus-Förderung gesenkt werden. Zudem erhielt die Gemeinde Eiselfing eine Förderung der Baukosten vom Freistaat Bayern, welche mit 30 Prozent zu Buche schlug. Durch die Kombination der Fördergelder in Verbindung mit dem industriellen Produktionsprozess konnten die Gesamtherstellkosten je m² Wohnfläche auf sensationelle 1.800 Euro pro Quadratmeter gesenkt werden. Wie in vielen Gemeinden ist auch der Wohnungsmarkt in der Gemeinde Eiselfing stark angespannt.

Jedoch ermöglichten die niedrigen Baukosten einen attraktiven Mietpreis von 9,50 Euro/m², ohne dass die Gemeinde subventionieren musste. Zudem wurden die Zwei-, Drei- und Vier-Zimmer-Wohnungen an das Nahwärmenetz der Firma HeimatEnergie+ angeschlossen. Durch die sehr gute Isolierung geht auch weniger Energie verloren, was im Angesicht der aktuellen Situation besonders wichtig ist.

Das Nullemissionsquartier in Geiselhöring: Wertbeständig und Nachhaltig in Holzmassivbauweise! © Robert Decker Immobilien

„LandStadt“: Dorfen erhält Zuschlag – das ehemalige Meindl-Gelände entwickelt sich weiter.

Der neue DHL-Zustellstützpunkt wurde in Holzbauweise errichtet. Auch Gewerbebauten sind kostengünstig und schnell in Holz zu realisieren. © Robert Decker Immobilien

Timber Town Dorfen – ein neuer zukunftsorientierter Stadtteil ganz aus Holz entsteht: Als eines von zehn ausgewählten Förderprojekten in Bayern konnte sich die Robert Decker Immobilien mit dem Konversionsgelände „ehemalige Ziegelei Meindl“ erfolgreich bewerben. Der LandStadt-Wettbewerb des Freistaates Bayern bietet die Chance, innovative Konzepte bei der Entwicklung von Wohnungsbau mit 90 Prozent bei den Planungskosten fördern zu lassen.

Neubauprojekt in Holzmassivbauweise bei Wasserburg! © Robert Decker Immobilien

Das Förderprogramm ermöglicht, zukunftsfähige Quartiere zu entwickeln

Speziell auf dem ehemaligen „Meindl-Gelände“ soll der Schwerpunkt serieller und bezahlbarer Wohnraum im Speckgürtel von München umgesetzt werden. Ein städtebaulicher Wettbewerb mit maximal 15 beteiligten Architekturbüros startet im ersten Quartal 2023. Insgesamt sollen von den 21 Hektar Konversionsgelände sieben Hektar Gewerbegrund bleiben und vierzehn Hektar in Wohnbauland umgewandelt werden. Nachdem das Ziegeleigelände größtenteils nicht mehr gewerblich genutzt wurde, ist es der Robert Decker Immobilien ein Anliegen, dort einen zukunftsorientierten Stadtteil ganz aus Holz zu errichten.

Der Startschuss zum Null-Emissionsquartier fiel bereits im Jahr 2020 durch eine eigene Energieerzeugung. Dabei wird Landschaftspflegematerial für Holzvergasung und Hackschnitzelheizung verwendet, und das in Kombination mit Fotovoltaik und Wärmenetz durch die beauftragte Firma HeimatEnergie+. Aktuell werden auf dem Timber Town Gelände bereits ein DHL Stützpunkt, das temporäre Holzmodulgebäude der Hochschule der Sozialverwaltung Bayerns, das Studentenwohnheim Timber Campus Dorfen, der Montessori Kindergarten und verschiedene Büroeinheiten genutzt. Weitere Büroflächen, ein Hotel, Produktionsflächen für Ceraflex – Europas größtem Großkeramik-Verarbeiter ‒ und eine Bäderausstellung von Richter & Frenzel werden in einem der größten Holzgebäude Bayerns mit 12.000 m² Nutzfläche 2023 fertiggestellt.

Bauen geht seriell: Holzmodulbau – immer mehr Bauherren erkennen die Vorteile des industriellen Ansatzes

Holz-Modulbauweise: Die Raummodule für den Kindergarten in Lengdorf wurden innerhalb von einer Woche gefertigt und anschließend direkt auf der Baustelle montiert. © Robert Decker Immobilien

Timber Homes aus Dorfen gehört zu den Unternehmen, die sich dem Holzmodulbau verschrieben haben und auf ein breites Spektrum unterschiedlichster Projekte blicken können. Die Timber Homes-Module werden aus Massivholzwänden sowie Brettsperrholz-Decken und –Böden gefertigt. Die massive Holzausführung der Wände erfüllt dabei nicht nur statische und bauphysikalische Aufgaben, sondern ermöglicht durch das geringe Gewicht die Umsetzung im industriellen Maßstab.

Erbaut im energetischen Standard in massiver Ziegelbauweise in Dorfen. © Robert Decker Immobilien

Holz ist ein nachwachsender Rohstoff, der für ein unglaublich angenehmes Raumklima sorgt. Besonders aber ist die Eigenschaft von Holz, CO₂ zu speichern. In jedem Kubikmeter Holz steckt ca. eine Tonne Kohlenstoff.

Das Unternehmen hat hochgerechnet, wie viel Kohlenstoff im Projekt Studentenwohnheim Timber Students Dorfen eingespeichert ist und kam auf 1.340.000 kg CO₂. Das entspricht etwa dem Treibstoffverbrauch von 800 Pkw im Jahr.

