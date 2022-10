Daheim Wohlfühlen mit weniger finanziellem Aufwand

Familienfreundlich und lebenswert: Timber Town Geiselhöring © Robert Decker Immobilien

Timber Town Geiselhöring: Hier entsteht bezahlbarer, lebenswerter und nachhaltiger Wohnraum für Jung & Alt

In Geiselhöring geht das Labertal fließend in den Gäuboden, die Kornkammer Bayerns, über – eine Region geprägt vom Reichtum des Bodens, der Landschaft und der Natur. Dort baut die Firmengruppe Robert Decker Immobilien & Bauträger aus Dorfen Timber Town das Nullemissionsquartier Geiselhöring ein neues, angesagtes Wohnviertel in bester Lage.

In ökologischer Holzbauweise entstehen Reihen- und Doppelhäuser sowie Eigentumswohnungen. Die CO₂-neutralen Baumaterialien mit ihren guten natürlichen Isolationseigenschaften werden ergänzt durch effiziente Energietechnik: Das sorgt für ein angenehmes Wohnklima und verantwortungsvollen Umgang mit unseren Ressourcen.

Erste Eindrücke aus Timber Town im Video

Holz aus heimischen Wäldern für nachhaltiges, barrierefreies & familienfreundliches Wohnen

Das für unsere Gebäude benötigte, zertifizierte Holz stammt aus heimischen Wäldern und wird ohne lange Anfahrtswege produziert. Das in dem Holz auf natürliche Weise gespeicherte CO₂ schafft den idealen Raum für ökologisches Wohnen in Geiselhöring und reduziert gleichzeitig weitere Emissionen, die bei der Herstellung von Stahl, Beton oder Ziegel entstehen würden.

Als führender Hersteller von Immobilien in Holzmassivbauweise ist es der Firmengruppe Robert Decker Immobilien und Bauträger stets ein großes Anliegen, die Idee des nachhaltigen Wohnens auch den Menschen näherzubringen, die über einen weniger starken finanziellen Hintergrund verfügen. So schaffen wir mit dem Timbertown Wohngebiet ein Nullemissionsquartier in Geiselhöring, das in ökologischer sowie wirtschaftlicher Hinsicht vollkommen überzeugt.

Ausschlaggebend ist die Gesamtkonzeption, die an die Anforderungen jedes Lebensalters ausgerichtet ist. Dank barrierefreier Zugänge bei dem Mehrfamilienhaus und einer pflegeleichten Ausstattung ist seniorengerechtes Wohnen gewährleistet. Der Wohnungsmix aus 2-, 3- und 4-Zimmerwohnungen ergänzend zu den klassischen Bauparzellen ist ein durchdachtes Angebot an ältere Gemeindebürger, denen ihr bisheriges Haus zu groß wird. Sie können hier barrierefrei im gewohnten sozialen Umfeld mit einem optimalen Raumangebot leben.

Wohnen auf dem Land, dennoch nahe am urbanen Raum: perfekt für Paare & Familien

Doch auch der jungen Generation wird die Möglichkeit gegeben, ihr erstes Wohneigentum schlüsselfertig im Gemeindegebiet zu erwerben. Mit der Möglichkeit zum einfachen Wohnen und Arbeiten auf dem Land nähe München, Landshut und Dingolfing finden junge Paare einen einzigartigen Ort für einen familienfreundlichen Lebensort. Der geschaffene Wohnraum eignet sich sehr gut auch für hybrides Arbeiten, da sich ein separater Platz für das Homeoffice einrichten lässt.

Das “Ökologische Wohnen in Geiselhöring” bietet eine ganze Reihe von Vorteilen. Die Wärme wird von einer Hackschnitzelheizung zentral erzeugt und in ein Nahwärmenetz eingespeist, das alle Gebäude in Timbertown Geiselhöring versorgt. Durch diese Wärmeerzeugung mit regenerativen Stoffen wird nachwachsende Biomasse aus der Region vollständig verwertet . Da ohne Gas oder Öl geheizt wird, fallen auch die Wartungskosten weg.

Baustellenfest für die ganze Familie

Vorankündigung / Einladung zum Baustellenfest am Samstag, 19.11.2022, von 11-16 Uhr für die ganze Familie.

Besichtigen Sie das Baugebiet mit Musterdoppelhäusern und Mehrfamilienhaus mit den 2-, 3- und 4-Zimmerwohnungen.

Detaillierte Infos folgen auf der www.timbertown-geiselhoering.de

