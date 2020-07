Ringschluss: Letzte Weiche ist gestellt

Auf diese Mitteilung hat Erding seit Jahren gewartet. Immer wieder war der Termin verschoben worden. Jetzt ist es soweit: Das Eisenbahnbundesamt leitet das Planfeststellungsverfahren für den S-Bahn-Ringschluss im Stadtgebiet von Erding ein.

Erding – Das teilte das bayerische Verkehrsministerium am Donnerstag mit. Das Verfahren dürfte zwei bis drei Jahre dauern. Mit Klagen betroffener Anwohner ist zu rechnen.

„Der Erdinger Ringschluss kommt voran“, freute sich Verkehrsministerin Kerstin Schreyer – und das von beiden Enden. Der Flughafen hat bekanntlich mit dem Bau des Bahntunnels unter dem Vorfeld Ost bis Schwaigerloh begonnen. Dort wird eine Wende- und Abstellanlage gebaut. Kommenden Dienstag werden Schreyer, DB-Konzernbevollmächtigter Klaus-Dieter Josel und Flughafenchef Jost Lammers einen Realisierungs- und Finanzierungsvertrag zwischen dem Freistaat und der Deutschen Bahn unterzeichnen. Damit übergibt die Staatsregierung den Staffelstab zum Bau an die Bahn.

Es geht um sieben Kilometer Gleis, überwiegend unterirdisch

Gestern nun die Botschaft, dass die Planungen für den Ringschluss im Stadtgebiet von Erding aufgenommen werden. „Ich freue mich sehr, dass jetzt Bewegung in die Bauabschnitte östlich des Flughafens kommt“, kommentierte Schreyer. „Ich hoffe auf ein rasches Planfeststellungsverfahren.“

Die Strecke, für die nun das Planfeststellungsverfahren beginnt, ist rund sieben Kilometer lang. Sie beginnt in Erding auf Höhe des Stadtparks. OB Max Gotz hatte bekanntlich durchgesetzt, dass der Tunnel bereits hier beginnt, damit der chronisch überlastete Bahnübergang Haager Straße beseitigt werden kann. Dafür beteiligt sich die Stadt Erding an dem längeren Tunnel mit fix 35 Millionen Euro. Nächstes Jahr wird die vierte von vier Raten fällig.

Neuer Bahnhof im Fliegerhorst

Die S-Bahnen fahren dann unterirdisch in einem gedeckelten Trog unter dem heutigen Endbahnhof Erding durch und unter der Dorfener Straße hindurch in den Fliegerhorst. Wegen der hügeligen Lage muss ein bergmännischer Tunnel gegraben werden.

Im Fliegerhorst soll ein neuer Verknüpfungsbahnhof entstehen, in den zu einem späteren Zeitpunkt auch die Regionalzüge über die Walpertskirchener Spange einfahren. Fernziel ist eine direkte Verbindung zwischen Flughafen und Salzburg.

Im Erdinger Norden kommen die Züge bei Kehr wieder an die Oberfläche und am Kronthaler Weiher vorbei über die Flughafentangente Ost zum Airport fahren.

Ministerin will, dass 2029 die ersten Züge rollen

„Mit der Trassenführung haben wir gemeinsam mit der Stadt Erding, dem Bund und der DB eine Gesamtlösung gefunden, die sowohl die Belange des Eisenbahnverkehrs als auch die städtebaulichen Anforderungen Erdings berücksichtigt“, so Schreyer. Sie hoffe, dass die Planfeststellungsunterlagen bald öffentlich ausgelegt werden können, damit sich alle Bürger über den Trassenverlauf informieren können.“

Sie äußerte die optimistische Hoffnung, „dass bis 2029 die Trasse fertig ist“. Zur Erinnerung: Vorvorvorgänger Erwin Huber hatte einst verkündet, auf dem Ringschluss würden ab 2010 Züge rollen.

OB Gotz: Eine wunderbare Nachricht

Erdings OB Max Gotz sprach von einer „wunderbaren Nachricht“. Es sei aber auch „höchste Zeit“ gewesen. Gotz berichtet, dass er im Herbst 2019 Ministerpräsident Markus Söder persönlich um Unterstützung gebeten habe. Der wiederum hakte beim Eisenbahnbundesamt nach. Die Einleitung des Genehmigungsverfahrens sei „ein wichtiges Signal für die gesamte Stadtplanung“ und letztlich auch für die Bürger. „Es gab ja schon einige, die daran nicht mehr geglaubt haben“, so Gotz. Nun sei ein großer Schritt gemacht worden.

Er rechnet mit Klagen, bleibt aber zuversichtlich. „Es wurde sehr sorgfältig geplant. Die juristischen Schritte werden allenfalls eine zeitliche Verzögerung bedeuten.“

Allmählich wird der Ring- zum Lückenschluss. Ende 2018 war die sogenannte Neufahrner Kurve im Westen des Flughafens in Betrieb genommen werden. Auf ihr gibt es eine stündliche Verbindung in Richtung Regensburg, Landshut, Moosburg und Freising. Für den Abschnitt zwischen Flughafen und Erding Nord läuft derzeit das Genehmigungsverfahren. Und am Airport wird seit 2018 kräftig gebaut.