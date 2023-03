1500 Stunden Ehrenamt leisten die Gartler

In bewährten Händen bleibt die Führung des Gartenbauvereins St. Wolfgang. Glückwünsche gab es von Vizebürgermeister Konrad Bernhard (l.), Kreischefin Brigitte Murla (5. v. r) und Apfelkönigin Raphaela I (3. v. r.). für Amalie Rust, Willi Haunolder, Annemarie Schleinkofer, Georg Böckeler, Evi Weilnhammer, Rudi Brand, Günther Schmalzl, Johannes Ober und Diana Ober (v. l.). © Anne Huber

Der Gartenbauverein St. Wolfgang bestätigt in der Jahreshauptversammlung seinen Vorstand. 724 Mitglieder zählt der Verein aktuell.

St. Wolfgang – Auf eine erfolgreiche Gartlersaison 2022 hat der Gartenbauverein St. Wolfgang in seiner Jahreshauptversammlung zurückgeblickt. So konnten nicht nur sämtliche Pflegeaktionen durchgeführt und das Obstpressen aufrecht erhalten werden, auch der Gartlertag war „mit einem nicht zu erwartenden Besucherandrang“ ein voller Erfolg, zog Vorsitzender Rudi Brand zufrieden Bilanz.

Zufrieden waren auch die Mitglieder: Sie bestätigten Brand und sein Team ohne Gegenstimme in ihren Ämtern. Als Beisitzer neu aufgenommen wurden Georg Böckeler, Willi Haunolder, Diana Ober und Christina Rachl.

In seinem Rechenschaftsbericht ließ Brand noch einmal die schwierige Pandemie-Zeit Revue passieren. Durch „ausgefeilte Ersatzpläne sind die rund 90 Mitglieder der Kinder- und Jugendgruppe in einer fabelhaften Aktion mit Bastelmaterial für zu Hause versorgt worden“. Sein besonderer Dank galt neben dem Arbeitskreis Jugend auch den zahlreichen Mitgliedern, die im vergangenen Jahr bei verschiedenen Einsätzen gut 1500 Stunden ehrenamtliche Arbeit geleistet haben.

Dank für den Vorsitzenden gab es von Stellvertreter Johannes Ober. „365 Tage für 700 Mitglieder da zu sein, ist eine schweißtreibende Arbeit“, sagte er. Weil sie ihrem Ehemann so oft habe entbehren müssen, überreichte Ober einen Blumenstrauß an Ruth Brand. Wie aktiv man 2022 war, machte Schriftführerin Amalie Rust deutlich. Sie erinnerte an Baumschneidekurs und den ersten von fünf Arbeitseinsätzen auf der Streuobstwiese.

Auch die Kreisversammlung der Erdinger Gartenbauvereine habe der Verein in St. Wolfgang vorbereitet. Ein Schulprojekt zum Thema Alltagskompetenz sei im Obstlehrgarten durchgeführt worden. Daneben habe man beim Gründungsfest der Landjugend Präsenz gezeigt und die Obstpressaktion des Vereins vorbereitet. In einer groß angelegten Aktion seien die Äpfel gepflückt und das Fallobst aufgelesen worden. Wie erfolgreich die Pressaktion war, machte Brand deutlich: 10 000 Liter mehr als im Vorjahr seien gepresst worden, davon seien 6500 Liter beim Verein geblieben. Damit habe der Verein Apfelsaft, Apfelessig und verschiedene Aufstriche hergestellen und im Regio Markt St. Wolfgang anbieten können.

Aktiv waren auch die Kinder- und Jugendgruppen. Insgesamt zehr Termine listete Jugendreferentin Andrea Hammer in ihrem Bericht auf, darunter das beliebte Kartoffelsetzen, Kräuterrätsel und Salbenherstellung. Auch zum Gelingen des Gartlertags hätten die Kinder und Jugendlichen mit ihrem Bollerwagen-Fahrdienst beigetragen. Als Service wurden die Einkäufe der Besucher bis zu deren Fahrzeugen gebracht.

Dass der Verein auch finanziell gut dasteht, stellte Annemarie Schleinkofer in ihrem Kassenbericht dar. „Beim Vereinsheim zahlen wir 2023 die letzte Tilgungsrate“, informierte sie.

Wie es mit dem zweitgrößten St. Wolfganger Verein weitergehen soll, der derzeit 724 Mitglieder hat, machte Brand deutlich. So müsse man mittelfristig über die Erneuerung der Obstpresse nachdenken. Im 13 Jahre alten Vereinsheim seien Umbauarbeiten in der Garderobe nötig. Um Wildobst im eigenen Garten geht es bei einer Aktion, bei der Pflanzen über den Verein bezogen werden können. Beim Ferienprogramm der Gemeinde wird man und die Babybaumaktion weiterführen.

Der Vorstand:

Vorsitzender: Rudi Brand, Stellvertreter:: Johannes Ober, Günther Schmalzl, Schriftführerin: Amalie Rust, Kasse: Annemarie Schleinkofer, Beisitzer: Georg Böckeler (neu), Roswitha Deißenböck, Traudl Eder, Georg Gaigl, Bernadette Gropp, Andrea Hammer, Willi Haunolder (neu) Fritz Heindl, Anton Loidl, Diana Ober (neu) Christina Rachl (neu), Paul Rott, Herbert Schütz, Hanns Wimmer, Jeanette Wimmer, Kassenprüfer: Willi Haunoder und Evi Weilhammer.