Riskant überholt: Audi kollidiert frontal mit Lastwagen

Unfall

Von Timo Aichele schließen

Ihrem Sicherheitsgurt hat es eine 55-Jährige zu verdanken, dass sie bei einem Unfall nicht schwerer verletzt wurde.

St. Wolfgang - Mit Schmerzen im Brustbereich und am Unterarm endete am Donnerstagmorgen ein Unfall auf der B 15 bei St. Wolfgang für eine 55-jährige Audi-Fahrerin. Der Sicherheitsgurt verhinderte bei der Kollision ihres Autos mit einem Lastwagen Schlimmeres, teilt die Polizei Dorfen mit. Der Rettungsdienst brachte die Frau aus dem Kreis Mühldorf in eine Klinik. Am Audi entstand Totalschaden, die beiden beteiligten Lkw wurden ebenfalls erheblich beschädigt.

Daher wird der Gesamtschaden auf 50 000 Euro geschätzt. Gegen 7.45 Uhr hatte die 55-Jährige laut Polizei in Richtung Dorfen trotz unklarer Verkehrslage auf Höhe Edenklaus ein Sattelgespann überholt. Hierbei übersah sie einen entgegenkommenden Lastwagen. Ihr Audi und der Lkw prallten zusammen, und das Auto wurde zwischen die beiden Laster ge geschoben.

Die B 15 war danach etwa zwei Stunden lang gesperrt. Eine Umleitung wurde durch die Feuerwehr eingerichtet. Im Einsatz waren die Feuerwehren Pyramoos, St. Wolfgang und Berg.