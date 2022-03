Ausgebremst von der Baubürokratie: Ärger um St. Wolfganger Wohngebiet

Von: Timo Aichele

Freie Flächen für den Traum vom Eigenheim: Von der Terrasse des Bürgerhauses sieht man auf das künftige Wohngebiet Notzing-Schönbrunn. Ein eher frustrierender Anblick ist das aber für (stehend, v. l.) Benedikt und Elke Rachl, Christoph und Gina Drochner, Anita Bachmaier mit ihrer Mutter, Martin Schwarzenbeck, Stefan Gropp und Anita Seisenberger sowie (vorne, v. l.) Franziska Schwarzenbeck mit den Kindern der Bauwilligen, Felizitas, Simon, Tobias, Daniela und Emelie. Weiterer Nachwuchs ist bei den Familien schon auf dem Weg. „I wohn mit 42 Jahr in drei Zimmern bei meinen Eltern.“ Markus Schwarzenbeck, der seit Jahren auf das Baugebiet wartet Schwere Vorwürfe gegen Gemeinde © Timo Aichele

Hilferuf junger Familien in Schönbrunn: Sie klagen über immer neue Hürden, die ihnen für den Traum vom Eigenheim in den Weg gelegt werden. Bürgermeister Gaigl weist Vorwürfe zurück.

St. Wolfgang – Bauherren brauchen gute Nerven, derzeit alleine schon wegen Lieferschwierigkeiten und steigender Preise. Diese Sorgen hätten einige junge Familien aus St. Wolfgang gerne. Seit ein paar Jahren sehnen sie den Startschuss im Baugebiet Notzing-Schönbrunn herbei. Eine Zeit voller Hoffen und Enttäuschungen, wie die Betroffenen bei einem Treffen im Bürgerhaus Schönbrunn erzählen. Sie fühlen sich von der Baubürokratie in der Gemeinde ausgebremst. Bürgermeister Ullrich Gaigl sendet unterdessen ein neues Hoffnungssignal. „Wenn alles gut geht, kann es 2022 losgehen“, sagt er im Gespräch mit unserer Zeitung.

Die ersten Grundkäufe für das Baugebiet geschahen noch 2014 in den letzten Amtstagen von Bürgermeister Jakob Schwimmer. Seitdem hat sein Nachfolger Gaigl das Projekt auf dem Tisch. Das erste Hindernis war das „Anbindegebot“ nach dem Landesentwicklungsprogramm. Damit soll eine Zersiedelung der Landschaft verhindert werden.

Mit dem Bau des Bürgerhauses wuchs Schönbrunn 2017 nach Westen und rückte damit etwas näher an das geplante Wohngebiet heran. Das Anbindegebot konnte also erfüllt werden – freilich nach ein paar Extra-Runden mit Stellungnahmen. Doch die nächsten Hürden folgten – unter anderem Rettungsfristen nach dem Feuerwehrbedarfsplan, Hanglage, Bodenbeschaffenheit, Entwässerung. Momentan geht es um Erschließungsbeiträge.

Diese Aneinanderreihung immer neuer Hindernisse lässt die Bauwilligen verzweifeln. Die Verantwortlichen aus ihrer Sicht: Gaigl und sein Verwaltungsleiter Christian Miksch.

„Der Bürgermeister hat uns immer hingehalten“, klagt Christoph Drochner. Die Gemeindeverwaltung arbeite Gaigl und dem Gemeinderat aber auch nicht zügig genug zu, meint er. „Der Gemeinderat wurde vorab nicht richtig informiert“, glaubt Drochner zu wissen, der seine Vorwürfe sogar mit einer Dienstaufsichtsbeschwerde gegen Miksch untermauern wollte. Diese wurde aber nicht zugelassen.

Gaigl lässt das nicht auf sich und dem Rathaus-Team sitzen. „Ich stelle mich vor meine Mitarbeiter. Unsere Verwaltung hält supergut zusammen“, sagt er. Und mit Miksch pflege er ein „konstruktives Miteinander, in dem die rechtlichen Probleme auch offen beleuchtet werden“. Es liege leider in der Natur der Sache, dass man als Bürgermeister oft mit Ideen gestalten wolle, während die Umsetzung rechtlich nicht immer so einfach sei. „Das muss man dann alles juristisch abklopfen.“

Der Vorwurf, dass Gemeinderäte nicht ausreichend informiert würden, wird auch immer wieder in öffentlichen Sitzungen laut. Auch dagegen wendet sich Gaigl. „Ja, es gibt eine Bringschuld der Verwaltung, aber auch eine Holschuld der Gemeinderäte.“

Momentan gehe es im Baugebiet Notzing um die Berechnung der Erschließungsbeiträge. So viel verrät der Bürgermeister über den Sachverhalt, der noch noch nicht-öffentlich behandelt werden muss. Es bestehe eigentlich Einigkeit unter den Beteiligten, berichtet er übereinstimmend mit den Aussagen der jungen Bauwilligen. „Ob diese Lösung aber rechtlich haltbar ist, ist noch nicht geklärt“, sagt Gaigl. Dafür habe die Gemeinde einen Rechtsanwalt beauftragt.

Wenn das ausgeräumt ist, dann kommt der Bebauungsplan mit seinen 14 Parzellen wieder im Gemeinderat auf die Tagesordnung. Nach einer letzten Auslegungsphase von vier Wochen, könne das Gremium den Satzungsbeschluss fassen, sagt der Bürgermeister. Er hofft, bald.

Doch bis der Traum vom Eigenheim Wahrheit wird, steigen die Preise unerbittlich weiter. Der Quadratmeter Bauland wird immer teurer. Die aktuellen Bodenrichtwerte nennen für St. Wolfgang 524 Euro pro Quadratmeter nach 339 Euro im Jahr 2018. Dazu Materialknappheit und explodierende Energiepreise. Und 2021 hätte es außerdem noch Baukindergeld und kfw55-Förderungen gegeben – beides gestrichen.

„Wir waren schon 2018 dran“, erzählt Benedikt Rachl. Gedanklich addiert er also schon mal all diese Preisexplosionen auf. Schließlich gab es 2018 nach der Lösung des Anbinde-Problems bereits Anlass zur Hoffnung.

Drei teure Jahre später, 2021, wurde der Bebauungsplan zum dritten Mal ausgelegt. „Uns ist fest versprochen worden, dass wir im November bauen können“, erinnert sich Rachl. Der Gemeinderat erteilte ihm und einem weiteren Bauwerber, Stefan Gropp, sogar schon Baufreigabe. Entsprechend hatten die beiden damals bereits eine Planung fertig (und gezahlt) sowie schon erste Firmen beauftragt.

Bei Gina und Christoph Drochner ist es ähnlich. Sie seien im März 2021 „extra in eine Wohnung in St. Wolfgang gezogen, damit wir in der Nähe von der Baustelle sind“, erzählt er. Es gab schon mehrere Besprechungen – auch mit dem Landrat. Bei einem Termin kurz vor Weihnachten mit der Gemeinde sei ein baldiger Start in Aussicht gestellt worden, berichtet Rachl: „Da waren wir voller Optimismus.“ Aber jetzt: Erschließungsbeiträge.

Rachl resigniert langsam. „Ich bin sicher. Wenn das Problem gelöst ist, kommt das nächste daher.“ Markus Schwarzenbeck und seine Frau Franziska warten auch schon seit Jahren. Seine Geduld schwinde langsam, sagt er. „I wohn mit 42 Jahr in drei Zimmern bei meinen Eltern.“