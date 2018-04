Auffahrunfall an Baustellenampel

Drei Verletzte und 13 000 Euro Schaden sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls am Mittag des Ostersonntags auf der B 15 bei St. Wolfgang.

St. Wolfgang - Polizeiangaben zufolge war ein Dorfener (71) kurz nach 13 Uhr mit seinem Toyota in südlicher Richtung unterwegs. Hinter ihm fuhr ein weiterer Dorfener (64) am Steuer eines BMW. Auf Höhe Königswinkl befindet sich derzeit eine Baustelle mit einer mobilen Ampel. Deren Rotlicht bemerkte der 71-Jährige wohl zu spät. Er bremste abrupt, kam aber erst hinter der Ampel zum Stehen. Auch der BMW-Fahrer schaltete zu langsam. Es kam zum Heckaufprall, bei dem der BMW-Fahrer und die Beifahrerinnen in beiden Autos verletzt wurden. Sie kamen ins Krankenhaus. Neben dem Rettungsdienst war auch die Feuerwehr St. Wolfgang vor Ort. Zeugen melden sich unter Tel. (0 80 81) 9 30 50.

