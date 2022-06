Große Party in St. Wolfgang Bayerns größte Landjugend wird 100

Von: Johanna Furch

Für ihren Hunderter haben sich die Landjugend-Mitglieder schon mal in Position gebracht – und natürlich in Schale geworfen. © Ramona Pfanzelt

Mit sechs Festtagen feiert die KLJB St. Wolfgang ihr 100-jähriges Bestehen. Damit die örtliche Landjugend sogar älter als ihr Dachverband.

St. Wolfgang – Zum 100. Mal jährt sich heuer, dass sich junge Männer in St. Wolfgang zum Burschenverein zusammengeschlossen haben. Nun feiert Bayerns mitgliederstärkste Landjugend nun ihr großes Jubiläum. Die KJLB St. Wolfgang ist älter als der Landjugendverband München und Freising, dem sie angehört. Am 19. November 1922 haben sich 44 aktive und neun passive Mitglieder zu einem Verein zusammengetan. Kommende Woche startet nun die sechstägige Jubiläumssause.

Damals noch als Burschenverein gegründet, wandelte sich die Gruppe im Laufe der Zeit in eine Landjugend um. Innerhalb der ersten zwei Jahre hatte sich die Mitgliederzahl verdreifacht. Bei der Weihe der Burschenfahne 1924 waren es schon 150. Damals fokussierten sich die Treffen – den Berufen der Männer geschuldet – auf Themen wie die Milchviehaufzucht. Aber auch das Weihnachtstheater, das heute noch von der KLJB St. Wolfgang traditionell weitergeführt wird, fand bereits damals seinen Ursprung.

Vom Vereinsverbot zwischen 1934 und 1945 waren auch die Wolfganger betroffen. Aufzeichnungen aus dieser Zeit gibt es nicht. Und auch nach dem Krieg fand der Verein nicht gleich wieder zusammen. Viele junge Männer waren im Krieg gefallen oder wurden vermisst. Die übrigen hatten aufgrund der vergangenen Jahre weiterhin Angst, sich zu Gruppen zusammenzuschließen.

Erst am 3. Dezember 1950 gründete sich der Burschenverein St. Wolfgang neu. Die Themen wurden umfangreicher, und auch immer mehr Frauen interessierten sich für den Verein, kamen mit zu Ausflügen und nahmen an den Feiern und Aktivitäten teil.

Schließlich wurde 1964 aus dem Burschenverein eine Landjugend. Dennoch vergaßen die Mitglieder ihre Wurzeln nicht und feierten 1972 ihr Jubiläum zum 50-jährigen Bestehen. Kurz vor der Jahrtausendwende startete die KLJB St. Wolfgang mit Traditionen, die bis heute über die Gemeindegrenzen hinausgehen: 1998 planten sie das erste Disco-Zelt auf dem Dorffest, und 2000 fand der erste Faschings-Ballon statt.

Inzwischen zählt die KLJB St. Wolfgang 181 aktive und 150 passive Mitglieder. Und diese Mitgliederzahlen braucht es auch bei den Aktionen, die die Landjugend im Jahresverlauf stemmt. Fast jeden Monat engagiert sie sich mit Projekten und Ideen am Gemeindeleben.

Das Jahr startet mit dem Neujahrsempfang in der Goldachhalle mit Sektempfang und Weißwurstessen. Neben dem Faschingsball im Februar gestaltet die Landjugend alle drei Jahre einen eigenen Faschingswagen, zuletzt den Wuid-Western-Wolfgang-Saloon. Auch um das Maibaumaufstellen kümmert sie sich mit, oder sie ist selbst als Dieb unterwegs –heuer beispielsweise in Albaching. Sie unternimmt gemeinsame Ausflüge an Ski-, Besinnungs- oder Landjugend-Wochenenden, organisiert die Aktion Minibrot und die Aktion Rumpelkammer, bei der sie mit einem Bulldog im Ort unterwegs ist und Altpapier sowie Altkleider einsammelt, und sie veranstaltet einen Seniorennachmittag. Weil zuletzt coronabedingt im Frühjahr kein Beisammensein möglich war, hat man den Kuchen zu den Senioren ausgefahren. Zum Jahresabschluss bringt die Landjugend ihr traditionelles Weihnachtstheater auf die Bühne und lässt das Jahr bei der Nikolausfeier humorvoll Revue passieren.

Zusätzlich zu ihren üblichen Aktionen findet im Jubiläumsjahr nun das Gründungsfest zum 100-jährigen Bestehen von Mittwoch, 15., bis Montag, 20. Juni, statt. Vor zwei Jahren hat der Festausschuss mit den Planungen begonnen. Von Anfang an war klar: „Für 100 Jahre woi ma wos Gscheits.“

Los geht es mit dem Discozelt reloaded, bei dem DJ Toolz und DJ Triple B auflegen. Am Donnerstag, dem Tag der Betriebe, gibt es ein Watt-Turnier, und am Freitagabend wird es Bairisch mit „Drunter & Drüber“ aus Hohenlinden und der Electro-Pop-Rock-Band „Lenze & de Buam“.

Beim Familientag am Samstag erwarten die Kinder aufregende Attraktionen, und zum Seniorennachmittag gibt es eine Brotzeit für die älteren Mitbürger. Abends spielen „Boazn Royal“ beim Weinfest auf. Der Festsonntag wird mit einem Gottesdienst mit Bannerweihe eingeleitet, anschließend ist der Tag für Vereine reserviert. Highlight des Abends ist die Band „The Soundscape“. Zum Abschluss gibt es am Montag Kesselfleischessen mit Blasmusik.

Insgesamt gibt es 800 Sitzplätze, ins Discozelt passen sogar 1500 Besucher. Für das Gründungsfest haben sich über 15 Landjugenden aus der Umgebung angemeldet, besonders am Festsonntag gebe es schon viele Reservierungen, teilt der Festausschuss mit. Um über die Aktionen der Landjugend und auch zum Gründungsfest auf dem Laufenden zu bleiben, lohnt es sich, auf Facebook und Instagram reinzuklicken.