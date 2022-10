Beim Brauereigelände ist vieles unklar

Von: Johanna Furch

Teilen

Ins Stocken geraten sind die Planungen für das ehemalige Brauereigelände in St. Wolfgang. © Johanna Furch

Der Gemeinderat St. Wolfgang ist unzufrieden mit den Planungen zum Brauereigelände, das kam bei der Gemeinderatsitzung heraus. Eine Sondersitzung ist anberaumt.

St. Wolfgang – Die Planungen um das ehemalige Brauereigelände stocken weiter. Zwar lagen dem Gemeinderat Sankt Wolfgang nun das langersehnte Emissionsgutachten und der aktuelle Entwurf des Bebauungsplans für das Gelände vor, trotzdem gab es an einigen Punkten noch Unklarheiten.

Zum Einstieg kritisierte Konrad Bernhard (WG Gatterberg-Schönbrunn) den „handwerklichen Pfusch“, den das Architekturbüro mit seinem Entwurf abgegeben habe. Die Satzgestaltung sei eine Zumutung und auch inhaltlich ging das Gremium auf Fehlersuche und amüsierte sich beispielsweise darüber, dass die „Gemeinde Sankt Wolfgang“ wenige Sätze weiter fälschlicherweise zum „Markt Sankt Wolfgang“ wurde. Der Text „erinnert an Google Übersetzer“, fand Magdalena Wandinger-Strauß (FW Einigkeit) und Franz Göschl (WG Gatterbreg-Schönbrunn) sagte: „Mir fehlt langsam das Vertrauen in das Architekturbüro.“

Aber auch mit der Entwurfsplanung selbst zeigte sich das Gremium unschlüssig. Es kamen Fragen auf über die noch nicht beschlossene, im Bebauungsplan aber enthaltene Erweiterung des Rathauses. Florian Axenböck (FW Einigkeit) zeigte sich unzufrieden über die Zufahrt in die Tiefgarage über die Schulstraße. Konrad Bernhard fragte außerdem an, ob es für das vor mehreren Jahren angedachte Ärztehaus heute überhaupt noch Interessenten gebe.

Seit vielen Jahren steht das Brauereigelände immer wieder auf der Tagesordnung des Gemeinderats Sankt Wolfgang. Die Verzögerungen seien unter anderem aufgrund komplizierter Klärung in der Rechtssicherheit entstanden. „Wir warten immer noch auf die Stellungnahme des Rechtsanwalts“, merkte Florian Axenböck weiter an. Das sei nötig, um die Auslegung zu beschließen. „Es ist vieles noch unklar, wir haben die Planungen nie direkt durch den Planer vorgestellt bekommen“, kritisierte Beatrix Contardo (WGA), und auch Anton Schneider junior (CSU) wünschte sich eine Überarbeitung des Schriftstücks sowie einen Termin mit dem Planer.

Geschäftsleiter Christian Miksch schlug vor, dass der Gemeinderat sich in einem gesonderten Termin zum ehemaligen Brauereigelände erneut bespricht, bevor das Verfahren weitergeht. „Möchten wir das, was der damalige Arbeitskreis und Gemeinderat sich überlegt haben, heute noch umsetzen?“, lautete dabei die grundsätzliche Frage. Darüber will das Gremium in einer Sondersitzung entscheiden und vertagte die Diskussion um das ehemalige Brauereigelände.