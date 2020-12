A bisserl Schmarrn für Heiligabend

Spaß darf auch an Weihnachten sein: Die Band „The Soundscape“ aus dem Landkreis Erding hat deshalb ein Video aufgenommen. Den Clip gibt‘s auf Youtube zu sehen.

„Gute Laune und a bisserl an Schmarrn braucht’s a in Corona-Zeiten, um die Stimmung vor Weihnachten a bisserl aufzulockern“, finden Rebecca Müller und ihre Bandkollegen von „The Soundscape“. Die quirlige Armstorferin mit Powerstimme ist Frontsängerin der im Gäu bestens bekannten Cover- und Partyband mit Daniel Bürger (Schwindkirchen, im Bild), Albert Mederer (Velden), Dominik Göschl (Armstorf), Patric Dulic und Julian Holzner (Taufkirchen). Die Band hat ein lustiges Video zum Weihnachtsfest aufgenommen und ins Netz gestellt. Der von Daniel Bürger komponierte „Christmas Song“ beschreibt, was vor allem jüngeren Generationen an Weihnachten passieren kann, wie etwa der „Kater“ frühmorgens am Feiertag. Den coolen Clip kann man auf der Homepage der Band www.thesoundscape.de oder auf Youtube sehen.