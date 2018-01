Dank für die Unterstützung

Schöne Geste der Feuerwehr St. Wolfgang: Zum Jahreswechsel hat sich die Wehr bei Bürgern und der Gemeinde bedankt.

St. Wolfgang – „Es ist nicht immer selbstverständlich, dass eine Gemeinde so hinter ihren Feuerwehren steht, wie in St. Wolfgang. Vielen Dank für das Verständnis und die Unterstützung“, schreibt Stephan Weindler, Sprecher der Wehr, in einer Pressemitteilung.

An Gemeindeverwaltung, Bürgermeister und Gemeinderat gerichtet meint Weindler, die Weichenstellung für eine gute Ausstattung und Ausrüstung der Gemeindefeuerwehren sei bereits gemacht worden. „Dennoch warten in den nächsten Jahren noch einige große Aufgaben, die bewältigt werden müssen. Mit dem neu gegründeten Arbeitskreis Feuerwehr wird dies bestimmt zum Erfolg führen.“

Dank gesagt wird in der Mitteilung auch allen Feuerwehrdienstleistenden für ihr Engagement und deren Angehörigen. „Die Ehepartner und Kinder unserer Feuerwehrdienstleistenden müssen oft auf ihren Mann/Frau oder Papa/Mama verzichten, wenn dieser zu einem Einsatz muss. Dies ist nicht immer leicht“. In den Dank eingeschlossen werden aber auch alle Arbeitgeber, die ihren Mitarbeitern erlaubten, während der Arbeitszeit zum Einsatz zu fahren.

2018 und in den folgenden Jahren würden sich alle neuen Herrausforderungen und Aufgaben stellen müssen. „Gemeinsam werden wir diese Herausforderungen schaffen“, schreibt Weindler.