Auto bleibt nach Unfall senkrecht stecken

Von: Hans Moritz

Teilen

Instabile Endlage: Dieser Mühldorfer Kleinwagen blieb nach dem Auffahrunfall auf der A 94 fast senkrecht an einem Verkehrsschild stehen. Zwei Beteilige erlitten teils schwere Verletzungen. © MK/FiB

Zu einem ebenso schweren wie spektakulären Unfall musste die Feuerwehr St. Wolfgang am Montagnachmittag auf die Isentalautobahn A 94 ausrücken.

St. Wolfgang/Heldenstein - Nach ersten Ermittlungen der Autobahnpolizei Mühldorf waren zwei Fahrzeuge beteiligt, die in Richtung Passau unterwegs waren. Aus noch ungeklärter Ursache fuhr der Fahrer eines VW Arteon aus dem Kreis Mindelheim gegen 14 Uhr auf Höhe der Anschlussstelle Heldenstein einem vorausfahrenden Auto aus dem Kreis Mühldorf ins Heck. Die Wucht des Aufpralls – die Polizei geht davon aus, dass der VW sehr schnell dran war – war so groß, dass der Mühldorfer über die Schutzplanke von der Autobahn geschleudert wurde und fast senkrecht an einem Hinweisschild zum Stehen kam. Einer der Insassen erlitt schwere Verletzungen. Beide Opfer wurden vom Rettungsdienst in umliegende Krankenhäuser eingeliefert.

Neben der Feuerwehr St. Wolfgang war auch die aus Obertaufkirchen, die Kreisbrandinspektion Mühldorf sowie das BRK Mühldorf mit Rettungswagen, Notarzt und Einsatzleiter Rettungsdienst an der Unfallstelle.



Während der Bergung und der Unfallaufnahme kam es in Fahrtrichtung Passau zu erheblichen Verkehrsbehinderungen. Eine Vollsperre war aber nicht erforderlich. Der Sachschaden an beiden Fahrzeugen und der Autobahn liegt im fünfstelligen Bereich. Gegen den Verursacher wird wegen Körperverletzung ermittelt. ham