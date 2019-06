Fieberhafte Vermisstensuche an der Goldach

Dunkelheit und Starkregen erschwerten am Freitag die Suche nach dem vermissten Volksfestbesucher.

Auf dem Heimweg vom Dorffest verschwunden

von Hans Moritz schließen

Gut ausgegangen ist am späten Freitagabend die Suche nach einem Besucher des Dorffests in St. Wolfgang. Anfangs mussten die Einsatzkräfte davon ausgehen, dass der Mann Mitte 30 in der Goldach ertrunken sein könnte.