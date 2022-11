Ein Paar im echten Leben und im Fasching

Von: Lea Warmedinger

Bereit für die fünfte Jahreszeit (v. l.): Laura Grundner (Trainerin des Kinderprinzenpaares), Prinzessin Emilia I., Anton Schwimmer, Ex-Prinzessin Nadine I., ehemaliger Prinz Manuel I., Kinderprinz Loris I., Prinz Moritz I. mit Prinzessin Daniela I., TSV-Vorsitzender Albert Föstl, ehemalige Prinzessin Mariella I. und Gemeinderätin Magdalena Wandinger-Strauß, die die Faschingsbegeisterten im Namen der Gemeinde begrüßte. © Lea Warmedinger

Daniela I. und Moritz I. sind die närrischen Regenten in St. Wolfgang. Emilia I. und Loris I. wurden zum Kinderprinzenpaar ernannt.

St. Wolfgang – Daniela I. und Moritz I. sind das neue St. Wolfganger Prinzenpaar. Die Königstochter vom St. Wolfganger Tortenpalast und der Ritter der holzernen Runde wurden pünktlich zum Faschingsauftakt im Vereinsheim des TSV St. Wolfgang proklamiert. Emilia I. von der kreativen Schwimmeria und Prinz Loris I. von der Pemmeringer Kutschenmacherei bilden das Kinderprinzenpaar.

Die Regenten wurden auf der Ladefläche eines Pick-Ups und das Kinderprinzenpaar auf einem Quad vorgefahren. „Mit fällt ein Stein vom Herzen, dass es in meiner ersten Amtszeit auch ein Prinzenpaar gibt“, erklärte TSV-Vorsitzender Albert Föstl vor rund 45 Faschingsbegeisterten. Die Auswahl finde er großartig. „Der Fasching kann kommen.“

Daniela Gruber ist 26 Jahre alt und die Tochter der St. Wolfganger Bäckerfamilie Gruber. Hauptberuflich arbeitet sie als Fitnesstrainerin und steht im elterlichen Betrieb hinter der Verkaufstheke. In ihrer Freizeit kümmert sie sich um ihre Pferde und ist begeisterte Reiterin. Moritz Holzner aus Dorfen ist 25 Jahre alt und Projektleiter in einem Planungsbüro. Nebenbei schreinert er für sein Leben gern und trainiert im Fitnessstudio. Die beiden sind seit rund zwei Jahren ein Paar und leben in ihrer ersten gemeinsamen Wohnung in St. Wolfgang.

„Ich freue mich sehr, Faschingsprinzessin sein zu dürfen“, bekannte Gruber. Vor einigen Jahren sei sie bereits einmal in der engeren Auswahl dafür gewesen, nun gehe der Traum in Erfüllung. Die Farbe für die königliche Robe stehe noch nicht fest, „wahrscheinlich blau oder rot“, verriet sie .

Kinderprinzessin Emilia Schwimmer ist elf Jahre alt und aus Grünbach (St. Wolfgang). Sie geht in die sechste Klasse der Mittelschule in Isen. Sie tanzt Ballett, Spitze, Jazz und HipHop, zeichnet und malt gerne und fährt Inliner und Fahrrad. Loris Perzl ist zwölf Jahre alt und besucht ebenfalls die Mittelschule Isen. Er wohnt in Bennoberg (Armstorf) und spielt Kornett beim Musikverein St. Wolfgang, mag Computerspiele und Fahrradfahren. Loris war gemeinsam mit seiner Zwillingsschwester bereits im Vorjahr Kinderprinz, konnte aber wegen Corona keine öffentlichen Auftritte wahrnehmen.

Begleitet werden die Prinzenpaare durch die Tanzgruppen der Ballettschule St. Wolfgang. Es werden die Ministars mit dem Thema „Der Frühling kommt“ auftreten, die Dancing Girls mit dem Thema „Farbenspiel“ und die Dance Revolution mit dem Thema „Tanz der Gegensätze“. Die Girls Crew hat das Thema „Chicago“, und die Crazy Mamas werden zum Thema „Bollywood“ tanzen. „Indisch ist doch eigentlich scharf“, kommentierte das Anton Schwimmer, Vorsitzender der Faschingsabteilung schnippisch – und sorgte im Sportheim für Lacher.

„Bei den Tanzgruppen hat sich viel getan“, verriet Schwimmer. Bedauerlicherweise hätten sich zwei Garden – die Modern Art und die Young Generation – aus beruflichen und privaten Gründen aufgelöst. „Wir haben aber viel Nachwuchs und junge, talentierte Tänzerinnen“, freute er sich. Die große Gruppe No Limits werde die Garde des Prinzenpaars sein.

„Endlich mal wieder in echt“ kann der Bunte Abend in dieser Saison stattfinden. Darüber freue sich Schwimmer besonders. Der Kinderfasching solle etwas größer ausfallen, er sei in der Goldachhalle geplant. „Wir überlegen derzeit auch noch, ob wir am Faschingswochenende Programmpunkte aus der Corona-Zeit übernehmen“, gab Schwimmer bekannt. Der Faschingsgottesdienst mit verkleideten Kindern in der Kirche sei für alle sehr schön gewesen.

Das Prinzenpaar 2021/22 mit Nadine I., Königstochter vom Stiersee, und Manuel I., Buschpilot von der „hoizern“ Wasserburg übergab das Zepter an die neuen Hoheiten. Ex-Prinz Manuel Grundner war sehr überrascht über seinen Nachfolger. Die beiden kennen sich von der Berufsschule, als sie das Schreinerhandwerk erlernten. „Moritz ist einer meiner besten Spezl von der Berufsschule. Ich hätte mit jedem als Prinz gerechnet, aber nicht mit ihm“, sagte Schreiner Grundner grinsend.