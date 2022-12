St. Wolfgang: Festgefahren kurz vor Weihnachten – Helfertrupp rettet Bulgaren

Von: Lea Warmedinger

Mit vereinten Kräften entluden die Helfer rund um Bürgermeister Ullrich Gaigl den Lkw, damit dieser etwas leichter wird. Die Ladefläche war voll mit Fenstern und Türen. © Privat

Fast am Ziel, der Firma Roro, fuhr sich kurz vor Weihnachten ein Lkw-Fahrer aus Bulgarien in Kalkgrub fest. Er musste zwei Tage im Führerhaus verbringen. Schließlich griffen Bürgermeister Ullrich Gaigl und ein Helfertrupp ein.

St. Wolfgang – Mit gemeinsamen Kräften kommt man auch aus der verfahrensten Situation heraus. Das haben ein paar Landwirte rund um Bürgermeister Ullrich Gaigl am Tag vor Heiligabend in St. Wolfgang unter Beweis gestellt. Und das im Wortsinne: Seit zwei Tagen steckte auf einem Kiesweg in Kalkgrub ein Lastwagen fest. Als Gaigl davon erfuhr, startete er sofort eine Hilfsaktion.

Der bulgarische Lkw-Fahrer hatte schon zwei Tage lang versucht, seinen Laster per Hand auszugraben – in Sichtweite seines Ziels: der Firma Roro, für die er Fenster und Türen geladen hatte. Der Mann musste in der Kälte im Führerhaus schlafen. Außerdem waren Zufahrten von drei Häusern blockiert.

„Dummerweise hatte der Fahrer nicht das Lkw-Navi, sondern das Navi am Handy benutzt“, berichtet Tanja Anzenberger, die als Anwohnerin in Kalkgrub das Geschehen direkt miterlebt hat. „Wir haben eine selbst für Pkw schwierige Zufahrtsstraße, das ist nur ein schmaler Kiesweg.“ Dort verfahre sich öfters jemand, erzählt sie, „aber mit einem 40-Tonner hatten wir das noch nie“. Zu dem Zeitpunkt sei die Straße spiegelglatt gewesen, „der Lkw hat sich festgefahren, ist von der Straße gerutscht und auf einem Baumstumpf aufgesessen“.

„Die Zufahrt zu unseren Häusern war komplett blockiert, und auch der Lkw-Fahrer konnte nicht zurück nach Hause – und das an Weihnachten“, erzählt Anzenberger. Bei den Straßenverhältnisse hätte es keine Feuerwehr nach Kalkgrub geschafft, berichtet sie. „Außerdem habe ich derzeit eine pflegebedürftige Mama und arbeite im Bereitschaftsdienst des RoMed Klinikums, deshalb müsste ich eigentlich jederzeit fahrbereit sein.“

Der Bulgare habe kein Deutsch und fast kein Englisch gesprochen. Nur über den Google-Übersetzer sei eine Konversation möglich gewesen. Sie und ihre Nachbarn hätten den Mann mit Essen und Kaffee versorgt.

„Als ich angerufen wurde dachte ich mir: ,Das kann doch nicht sein, dass sich da niemand zuständig fühlt‘“, sagt Gaigl. Also habe er ein paar Helfer zusammengetrommelt, nachdem er von Anwohner Georg Hintermaier verständigt worden war.

Mit Gabelstaplern lupften Landwirte das feststeckende Gefährt an. Es war von einem vereistem Kiesweg abgerutscht und auf einem Baumstumpf aufgesessen. © Privat

Ein Anruf bei der Firma Roro habe keine Lösung gebracht, erzählt Anzenberger. Das Unternehmen verständigte den Abschleppdienst Unterhaslberger, doch dieser musste wegen der winterlichen Straßenverhältnisse unverrichteter Dinge wieder abziehen. „Am Abend haben wir dann die Polizei gerufen. Sie konnte aber leider nichts machen“, berichtet Anzenberger weiter. Den Beamten habe der Bulgare gesagt, dass jemand von seiner Spedition kommen werde. Am nächsten Morgen habe er aber selbst wieder gegraben.

Am Morgen des 23. Dezember seien dann Landwirte von Jung bis Alt angerückt, um zu helfen. Bürgermeister Gaigl, Barbara und Sepp Waxenberger, Peter Hammer und Johannes Schwimmer befreiten den Lkw mit Gabelstaplern und Bulldogs schließlich aus der misslichen Lage. „Der Bulgare hatte Tränen in den Augen und ist vor Dankbarkeit in die Knie gegangen“, erzählt Anzenberger. „Er war sehr dankbar, denn er habe Kinder und Enkel daheim. Er war völlig hilflos.“

Das Entladen des Lastwagens vor Ort, um ihn leichter zu machen, übernahm der Helfertrupp aus Privatleuten. Dann brachten sie den Lkw zu Roro und beluden ihn dort wieder. Roro-Geschäftsführer Rudolf Rott verwahrt sich auf Anfrage der Heimatzeitung gegen jeden Vorwurf der Nachbarn. Er habe eine Ware bestellt und mische sich als Kunde nicht ein, wenn auf dem Transportweg ein Unfall passiert. „Die Gemeindestraße war nicht geräumt, und der Abschleppdienst kann nicht abschleppen, solange die Straße nicht frei ist“, erklärt Rott die Umstände. Die Firma Unterhaslberger habe von Roro und der Spedition eine Kostenfreigabe erhalten, aber nichts machen können.

Er selbst habe außerdem einen anderen möglichen Weg zum Abschleppen vorgeschlagen, sagt Rott. Auf dieser Privatstraße habe der entsprechende Anwohner aber die Durchfahrt verweigert. Dem widerspricht Anzenberger. Gleich am Unfalltag habe sie mit dem Besitzer darüber gesprochen. „Das war rein technisch nicht möglich. Der Weg war ausgespült und vereist, außerdem führt er über eine kleine Brücke, von der wir nicht wissen, wie viel Gewicht sie aushält.“

Gaigl sei der Einzige gewesen, der sich des Problems angenommen hat, lobt Anzenberger. Auch die Hilfe unter den Nachbarn begeistere sie: „Es ist wahnsinnig zu sehen, wie toll Menschen zusammenhelfen.“