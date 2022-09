Friseur in alter Metzgerei: Ein neuer Haarsalon hat in St. Wolfgang eröffnet

Die neuen Friseure in St. Wolfgang: Daniela und Sascha Kolmikov freuen sich bereits über viele Kunden. © PRIVAT

In St. Wolfgang hat ein neuer Friseursalon geöffnet. Und freut sich schon in den ersten Tagen über großen Andrang.

St. Wolfgang – „Endlich gibt es wieder einen Friseur in St. Wolfgang“, freuen sich erste Kunden über „Kolmikov’s Hairclub & Barbershop“, der zum 1. September in der ehemaligen Metzgerei Schex eröffnet hat.

Und schon in den ersten Tagen war einiges los, resümierte die Friseurmeisterin Daniela Kolmikov bei der Eröffnungsfeier. Etliche Kunden hatten bereits einen Termin für einen neuen Haarschnitt, und „viele sind an den ersten Tagen spontan gekommen“.

Eröffnungsfeier: etliche Besucher genossen Cocktails

Auch zur Eröffnungsfeier kamen etliche Besucher, genossen draußen Cocktails und die Musik der Holzland-Blaskapelle oder machten sich drinnen ein Bild von dem detailreich eingerichteten Salon. Die originalen Kacheln und Holzarbeiten erinnern noch an die ehemalige Metzgerei, auch die Dekoration aus Figuren von Schweinen und Hühnern sowie Pflanzen in Milchkannen erhalten die Tradition der Räumlichkeiten.

Genauso bringen Motive von historischen Badestuben, Orte der Begegnung mit Essen, Trinken und Musik, das Traditionelle in den modernen Friseursalon. So manches Detail fällt da erst beim genaueren Hinsehen auf, wenn die Färbung in den Haaren einwirkt oder die Locken gerade trocknen.

Kolmikovs: beide seit Jahren als Friseure tätig

Sascha Kolmikov ist seit über 26 Jahren als Friseur und Maskenbildner tätig – und für die Eröffnungsfeier wurde er vorübergehend zum Hot-Dog-Verkäufer. Seine Ausbildung absolvierte er beim Film und Fernsehen und hat daraufhin bereits mit einigen Hollywood-Größen gearbeitet.

Seine Frau Daniela Kolmikov ist seit über 14 Jahren Friseurmeisterin und Visagistin und arbeitete nebenberuflich viele Jahre als Berufsschul- und Visagistiklehrerin in Erding und München. Ihre Ausbildung hat sie damals in St. Wolfgang absolviert, wo jetzt ihr zweiter „Hairclub & Barbershop“ seine Eröffnung gefeiert hat.

Friseursalon: Haarschnitte und Bartpflege

Klassische und moderne Haarschnitte, traditionelle Bartpflege und Rasur sowie ausgewählte und tierversuchsfreie Produkte erwartet die Besucher genauso wie Make-ups und Frisuren zu verschiedenen Anlässen.

Direkt neben der Kirche werden Hochzeitsfrisuren gesteckt, oder Kunden können nach dem Termin eine Mahlzeit im Gasthof nebenan genießen.

Salon: Verschiedene Themenabende geplant

Das Team, zu dem außerdem Lisa Pichler aus Isen, Julia Kreuzer aus Dorfen und Julia Bachmaier aus St. Wolfgang gehören, wechselt zwischen den Geschäften in Erding und St. Wolfgang. „So wird es nicht langweilig und die Kreativität immer wieder neu inspiriert“, so die Friseurmeisterin.

Langweilig wird es im neuen Friseursalon sowieso nicht so schnell. Das Team plant unterschiedliche Themenabende beispielsweise für Frauen, in denen sie lernen, Hochsteckfrisuren selbst zu machen, oder für Männer mit Whiskey, Steaks und Zigarren.

Termine sind unter Tel. (0 80 85) 18 78 10-5 oder unter www.barbershop-erding.de auch für St. Wolfgang buchbar. Die Öffnungszeiten sind dienstags, mittwochs und freitags von 9 bis 18 Uhr, donnerstags von 10 bis 19 Uhr und samstags von 8 bis 14 Uhr. JOHANNA FURCH

