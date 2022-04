Gaigl: „Wir können nicht sagen, nach uns die Sintflut“

Von: Michaele Heske

Teilen

Den rund 100 Bürgerinnen und Bürgern aus St. Wolfgang stand Bürgermeister Ulrich Gaigl in der Goldachhalle Rede und Antwort. © Michaele Heske

Bürgermeister Ulrich Gaigl © Michaele Heske

St. Wolfgang - Der Hochwasserschutz bleibt in St. Wolfgang ein brisantes Thema, das zeigte sich auch auf der Bürgerversammlung, zu der rund 100 Bürger gekommen waren.

Im Vorjahr musste die Bürgerversammlung in St. Wolfgang coronabedingt ausfallen, am Montag wurde nun die Veranstaltung nachgeholt. Bürgermeister Ulrich Gaigl (FW) stand den rund 100 St. Wolfgangern, die in die Goldachhalle gekommen waren, Rede und Antwort.

Keine Frage, St. Wolfgang steht sehr gut da, der Haushalt kann sich sehen lassen. Betrug das Gesamthaushaltsvolumen im Jahr 2020 noch knapp 10,6 Millionen Euro, so erhöhte sich der Haushaltsansatz bis Ende 2021 auf über 13,3 Millionen. Und auch die Gewerbesteuereinnahmen sind im vergangenen Jahr deutlich gestiegen, sie liegen – trotz anderer, schlechterer Prognosen – bei 3,8 Millionen Euro.

Viele Fragen hatten die Bürger zum Hochwasserschutz. In St. Wolfgang gibt es mehrere Brennpunkte, etwa die Mayerhofer Straße. Diese sei bei Starkregen schon ein natürlicher Notwasserweg mit bis zu 80 Zentimeter hohen Fluten, die Richtung Goldach strömten. Oder aber die Kirchenstraße in Armstorf, wo Regengüsse zum reißenden Bach werden und die benachbarten Bebauungen überschwemmen. Eine Starkregen-Gefahrenkarte sei mittlerweile fertiggestellt, schon in Bälde werde auch der Starkregenalarm auf der Homepage aktiviert werden (https://www.starkregenalarm.de/rppublic). „Wir dürfen die Situation nicht durch kommunale Baumaßnahmen verschlechtern“, erklärte Gaigl. Dabei gebe es freilich Gewinner und Verlierer, denn Bauen sei deshalb manchmal nur unter Auflagen möglich. „Wir können nicht sagen: nach uns die Sintflut.“

Ein weiteres Thema war der Breitbandausbau. Im Juli 2021 wurde der erste Spatenstich für den Ausbau der „weißen Flecken“ in St. Wolfgang gemacht. Die Baumaßnahme umfasst die Erstellung von über 300 Hausanschlüssen, über die 340 Gebäude mit schnellem Internet versorgt werden sollen. Bis zum Frühjahr 2023 sollen die Baumaßnahmen abgeschlossen sein.

Zudem habe die Gemeinde Anfang 2022 ein Grundstück für einen neuen Standort des Feuerwehrhauses an der B 15-Ortsdurchfahrt in St. Wolfgang erworben, berichtete Gaigl. „Zum Schutz der Bevölkerung und dringend nötig, auch wenn es eine sehr teure Investition sein wird.“

Nach langer Pause wird nun auch wieder das gesellschaftliche Leben in St. Wolfgang aufblühen. Etwa durch einen Maibaum, der in den nächsten Tagen aufgestellt wird. Generell soll es wieder mehr Veranstaltungen in der Gemeinde geben, beispielsweise das Gründungsfest oder den Christkindlmarkt.

Die Einwohnerzahl lag Ende des Jahres 2021 bei 4734 Bürgerinnen und Bürgern, 2020 waren es 4751. „Im Gemeindegebiet St. Wolfgang sind derzeit 38 Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine aufgenommen worden – herzlichen Dank dafür“, sagte der St. Wolfganger Gemeindechef.

Auch Landrat Martin Bayerstorfer, ebenfalls anwesend bei der Bürgerversammlung, betonte nochmals die „enorme humanitäre Leistung“ der St. Wolfganger sowie aller Landkreisbürger: „Von den registrierten 888 Kriegsflüchtlingen im Landkreis Erding sind über 500 Ukrainer privat untergebracht – ein großer Akt der Menschlichkeit.“ Auch blickte Bayerstorfer nochmals auf die Zeit der Pandemie zurück: „Wir haben 182 Tote im Landkreis zu beklagen“, bedauerte er. Immerhin seien 71 Prozent der Bürger mittlerweile geimpft. „Gemeinsam, auch hier in St. Wolfgang, haben wir eine riesige Impfaktion gestemmt.“