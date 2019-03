Kleiner Umzug, großer Tanz

Strahlender Sonnenschein, fantastische Stimmung und fantasievolle Kostüme:

St. Wolfgang – Wenn St. Wolfgang seinen Dorffasching feiert, dann stimmen die Zutaten.

Am meisten freute sich Bürgermeister Ullrich Gaigl darüber, dass die Wetterfrösche unrecht hatten. „Bei der schlechten Vorhersage habe ich das Schlimmste befürchtet“, sagte er und blickte hinauf zum weiß-blauen Himmel. So kann St. Wolfgangs Gemeindechef mit dem bunten Treiben in der Hofmark restlos zufrieden sein.

Trotz des nur kleinen Umzugs – 2020 ist nach vier Jahren wieder ein großer Faschingszug geplant – säumten natürlich wieder zahlreiche Zuschauer den Weg. Auch auffallend: Viele Besucher sind kostümiert. Ganze Familien haben sich als Piratenmeute oder Sheriffs verkleidet. Profis unter den Besuchern wissen auch, dass der TSV nicht sparsam mit den Süßigkeiten ist, die während des Umzugs von den beiden Wagen geworfen und an die Besucher verteilt werden. Viele Familien haben deswegen extra Beutel mitgebracht, um die süße Beute zu verstauen.

Auch der Bürgermeister, der mit seiner Körpergröße aus der Menge herausragt, beweist bei der Kostümwahl Humor. Gaigl hat sich mit weißem Rauschebart und roter Zipfelmütze als Zwerg verkleidet. Wie lange es den Fasching in der Hofmark schon gibt? Darauf weiß der Gemeindechef ad hoc keine Antwort. Aber dass die schöne Tradition unbedingt erhalten werden soll, das weiß und beteuert er.

Dass St. Wolfgang „Anni-Staab-Land“ ist, macht schon der Umzug deutlich. Auf der Bühne in der Hofmark treten sie dann alle noch einmal auf, die Abteilungen der 80-jährigen Ballettmeisterin. 1987 hatte Staab begonnen, in St. Wolfgang zu unterrichten. Noch immer reicht ihr Ruf weit über die Grenzen der Goldach-Gemeinde hinaus. Fasching ist für ihre älteren Schülerinnen, die sich #Anni Style und #AnniStaabGang nennen und beim Umzug eine eigene Gruppe bilden, auch die Zeit, ein wenig frech zu sein. „Wie viele Füße hast du?“ und „Das sieht aus wie ein pinkelnder Hund“ haben sie als typische Sprüche ihrer Lehrerin auf ihre Schilder geschrieben.

Mit dabei ist auch die Blechblaskapelle des St. Wolfganger Musikvereins. Die Musiker, die für Schwung beim Umzug und auf der Bühne sorgen, haben sich als Reminiszenz an den rührigen Gartenbauverein als Obst verkleidet. Auch einzelne Saftcontainer, die man laut Aufdruck nach Anbruch nicht aufrecht lagern kann, stoßen in die gleiche (Gartler-)Richtung. Als Höhepunkt des Treibens sei der Auftritt der Taufkirchener Schäffler geplant, erklärt Bürgermeister Gaigl. Bis dahin kann man sich an diversen Ständen mit Süßem und Pikantem stärken.

Mit dem Faschingstreiben in der Hofmark ist der übrigens sehr üppige Fasching an der Goldach schon fast vorbei. Nach dem Auftakt mit dem Bunten Abend und diversen Bällen in der Goldachhalle trifft sich am heutigen Rosenmontag die Frauengemeinschaft im Lappacher Gasthof Obermaier. Am Faschingsdienstag feiert der TSV, der federführend hinter den meisten Faschingsevents steht, dann Kehraus im Gasthof Schex.

Anne Huber