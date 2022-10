Kreisjugendfeuerwehr: Das Amt des Jugendsprechers ist heiß umkämpft

Von: Johanna Furch

Sie führen die Kreisjugendfeuerwehr (v. r.): Kreisfeuerwehrjugendwart Martin Kowalski, seine Stellvertreter Sandra Schumertl und Martin Maierthaler, Kassier Andreas Thaler und Schriftführerin Daniela Kowalski sowie die Kreisjugendsprecher Johanna Herling und Louis Huber. © Johanna Furch

Gleich mehrere Nachwuchsfeuerwehrler haben sich um das Amt des Kreisjugendsprechers beworben. Bei den Neuwahlen wurde Martin Kowalski als Kreisjugendfeuerwehrwart wiedergewählt.

St. Wolfgang – „Nach zwei verrückten Jahren packt die Jugend wieder an“: Mit diesen Worten freute sich Kreisjugendfeuerwehrwart Martin Kowalski in seinem Jahresbericht zum Kreisjugendfeuerwehrtag mit Neuwahlen und anschließendem Wissenstest. Dabei war besonders das Amt des Kreisjugendsprechers und seiner Stellvertretung heiß umkämpft. Jugendliche aus über 20 Feuerwehren des Landkreises waren dafür am Samstag in die Goldachhalle nach St. Wolfgang gekommen.

Endlich könnten wieder Feste, Projekte und Veranstaltungen stattfinden – etwa der Jugendwartlehrgang, bei dem in den vergangenen Jahren 58 Jugendwarte ausgebildet wurden, eine Gaudi-Rallye durch den Landkreis oder der 48-Stunden-Projektmarathon, dessen Sieger am Samstag gekürt wurden (Bericht folgt). „Wir haben zwei Jahre Zeit gehabt, dass wir uns ausruhen, jetzt haben wir wieder ein volles Programm“, kommentierte Kowalski die Aktivitäten, die in diesem Jahr bereits stattfinden konnten.

Seit acht Jahren ist die Mannschaft um Kowalski im Amt. 2014 wurde sie gewählt und hat seitdem viel erreicht, wie Kreisbrandinspektor Richard Obermaier verdeutlichte: „Die Truppe hat die Jugendarbeit auf eine neue Stufe gehoben.“ Eine neue Website, Leistungsabzeichen und -wettbewerbe sowie Zeltlager und Lehrgänge haben sie durchgeführt. Unter ihrer Führung habe sich im Landkreis auch die Kinderfeuerwehr gegründet.

Dabei sei stets der Zusammenhalt spürbar gewesen, und „nur so funktioniert Jugendarbeit“. Besonders habe sich das in den Corona-Jahren gezeigt, als kaum Übungen und Veranstaltungen möglich waren. Selbst in diesen Zeiten habe man sich etwas einfallen lassen, um weiterhin Kontakt zur Jugend zu halten.

Der Kassenbericht von Andreas Thaler war coronabedingt ebenfalls überschaubar. Die Ausgaben für die Homepage, anfallende Beiträge und das Ausrichten der Jugendflamme wurden durch den Zuschuss des Kreisjugendrings gedeckt.

Der stellvertretende Landrat Franz Hofstetter sprach den vielen jungen Feuerwehrlern, die „ihre Freizeit opfern, um anderen zu helfen“, seinen Respekt aus. Dabei gehe es nicht nur um das Wissen für den Notfall, sondern es entstünden auch Freundschaften.

Auch St. Wolfgangs Bürgermeister Ullrich Gaigl zeigte sich begeistert, dass sich „so viele junge Leute engagieren“. Besonders hob er hervor, dass inzwischen etwa die Hälfte der Jugendfeuerwehr im Landkreis aus Mädchen bestehe. „Macht’s weiter so“, sagte der noch amtierende Kreisbrandrat Willi Vogl. Diese Bitte richtete er nicht nur an die Jugendlichen, sondern auch an das Team um Kowalski.

Bei den Neuwahlen wurde dieses größtenteils wiedergewählt. Kowalski bleibt Kreisjugendfeuerwehrwart, ihm stellvertretend zur Seite steht weiterhin Sandra Schumertl und neu Martin Maierthaler (Feuerwehr Berglern), der für Florian Mösl nachrückte. Dieser stellte sich nicht erneut zur Wahl. Um die Kasse kümmert sich weiterhin Thaler, und Schriftführerin bleibt Daniela Kowalski.

Das Amt des Kreisjugendsprechers und seiner Stellvertretung war sehr umkämpft. Mehrere Jugendliche ließen sich hierfür aufstellen. Johanna Herling (FF Bockhorn) setzte sich gegen ihre zwei Mitstreiter als Kreisjugendsprecherin durch. Bei den vier aufgestellten Stellvertretern kam es zur Stichwahl zwischen Jennifer Kolter (FF Dorfen) und Louis Huber (FF Berglern), welche Letzterer schließlich für sich entschied.

Anschließend legten die rund 280 Jugendfeuerwehrler ihren Wissenstest ab. Neben den schriftlichen Aufgaben galt es unter anderem, Teile zuzuordnen sowie den Umgang mit Feuerlöschern zu erklären und im virtuellen Feuerlöschtrainer zu zeigen. Abschließend überreichte ihnen Kreisfeuerwehrjugendwart Kowalski die errungenen Zeichen.