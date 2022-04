Musikverein St. Wolfgang wagt optimistischen Blick nach vorne

Von: Hermann Weingartner

Endlich darf wieder musiziert werden. Das freut die Jugendkapelle (vorne) und die Vorstandsmitglieder (v. l.) Anita Bernhard, Thomas Seisenberger, Claus-Peter Wittmann, Markus Eberl, Thomas Bürger und Florian Schwarzenbeck. © Hermann Weingartner

St. Wolfgang - Der Musikverein St. Wolfgang plant wieder Auftritte und ehrte treue Mitglieder und Musiker.

Musikvereine waren durch die Corona-Pandemie stark eingeschränkt, denn die Instrumente mussten zwangsweise stumm bleiben. Auch beim Musikverein St. Wolfgang blickte die Abteilungsleitung in der Jahreshauptversammlung auf zwei „schwierige Jahre“ zurück. Mit dem Ende der meisten Einschränkungen sieht man nun wieder optimistischer in Zukunft. Jetzt freut sich der Musikverein auf den ersten großen Auftritt am Samstag, 23. April, ab 19.30 Uhr, wenn das Herbstkonzert in der Goldachhalle nachgeholt wird.

„Endlich sind wieder Proben und gemeinsames Musizieren möglich“, beschrieb der Vorsitzende, Thomas Seisenberger, in der Jahreshauptversammlung im Gasthaus Schex vor rund 80 Mitgliedern die Stimmung im Musikverein. Und auch die übliche musikalische Begleitung durch die Jugend- und Hauptkapelle war wieder möglich. Da es voriges Jahr kaum Auftritte gab und das Vereinsleben stark eingeschränkt war, fielen auch die Berichte von Schriftführer Thomas Bürger und Kassierin Anita Gaigl recht knapp aus. Immerhin sei die Aussicht gegeben, dass die Kapelle heuer wieder „einige schöne Auftritte“ haben werde, etwa beim Maibaumaufstellen in Schönbrunn, beim 100-jährigen Gründungsfest der St. Wolfganger Landjugend im Juni oder beim Isener Volksfest sowie dann beim Herbstkonzert am 12. November in der Goldachhalle.

Im Rückblick erinnerte Seisenberger daran, dass bei den Veranstaltungen, welche die Kapelle 2021 wahrgenommen hatte, über ihm als verantwortlichem Vorstand immer die Drohung einer Geldstrafe von bis zu 25 000 Euro bei Nichteinhalten der Corona-Regeln schwebte: „Das war keine große Freude.“

Erfreulich sei hingegen gewesen, dass der Auftritt bei der Verleihung der Ehrenbürgermedaille an den früheren Gemeinderat und Vizebürgermeister Anton Schneider stattfinden konnte. Höhepunkt sei das zweitägige Musikwochenende in der Volksmusikakademie in Freyung gewesen. Das habe die Musiker „enorm zusammengeschweißt“, und es habe unglaublichen Spaß gemacht, die musikalische Entwicklung in der kurzen Zeit zu sehen.

Insgesamt, so Seisenberger, sei der Musikverein vergleichsweise noch „recht gut durch die schwierige Zeit gekommen“. Die finanzielle Lage des Vereins stelle sich so dar, dass man noch handlungsfähig sei. Aber wenn der Kassenbestand weiter ohne Einnahmen durch ausgefallene Auftritte sinke, könnte es problematisch werden. Die laufenden Ausgaben müssten schließlich weiter bezahlt werden.

Auszeichnungen

Ehrenmitglieder: Alois Empl (14 Jahre Vorsitzender, vier Jahre 2. Vorsitzender), Jakob Schwab (insgesamt 17 Jahre 2. Vorsitzender, vier Jahre Beisitzer und drei Jahre Kassier), Johann Brandlhuber (27 Jahre Schriftführer)

Verdienstmedaille: Paul Kranzmayer (Diamanten für 35 Jahre Ehrenamt), Thomas Bürger (Gold, 20 Jahre), Julia Schwarzenbeck (Silber, 15 Jahre), Florian Schwarzenbeck (Bronze, 10 Jahre); Dirigentennadel: Rupert Schäfer (Gold, 30 Jahre Dirigent), Claus-Peter Wittmann (Bronze, 10 Jahre); Musiker-Ehrennadel: Christine Köpernik, Margit Stöckl, Florian Schwarzenbeck (alle Silber, 25 Jahre Musizieren), Kathi Heigl, Christina Loidl, Anita Bernhard, Annemarie Fischer, Christina Rachl, Helmut Schwarzenbeck, Markus Eberl, Christoph Haslberger (alle Silber, 15 Jahre).