Erste offizielle Versammlung: Nachbarschaftshilfe blickt auf eigene Gründungszeit zurück

Anders als geplant lief für Vorsitzende Christine Fleidl vieles bei der der Nachbarschaftshilfe. Grund ist die Pandemie. Frieden ist, wenn einer für den anderen da ist. Sandra Pongratz, Gemeindereferentin © WARMEDINGER

Über 5000 Euro Spenden und über 250 Einsätze: Nachbarschaftshilfe macht ihrem Motto „Hilfe um der Hilfe Willen“ alle Ehre.

St. Wolfgang/Armstorf – Hilfe für die Mitmenschen ist derzeit wichtiger denn je. Die Nachbarschaftshilfe (NBH) St. Wolfgang ist eine soziale Einrichtung für die Gemeinde und Umgebung und trägt das Motto „Hilfe um der Hilfe Willen“. Es wird schnelle und unbürokratische Unterstützung für diejenigen angeboten, die wegen einer plötzlichen Krankheit oder sonstiger außergewöhnlicher Belastungen Hilfe benötigen.

Im Gasthaus Hagl in Armstorf fand mit der Jahreshauptversammlung die erste offizielle Zusammenkunft des jungen Vereins seit der Gründung im August 2020 statt. Von den derzeit 51 Mitgliedern waren neben dem Vorstand gut 20 gekommen, zudem Bürgermeister Ullrich Gaigl, Gemeindereferentin Sandra Pongratz und Sybille Müller vom Pflegekrisendienst Erding.

Nachbarschaftshilfe St. Wolfgang: Wegen Pandemie lief alles anders als geplant

„Durch Corona ist einiges anders gelaufen als geplant, aber wir haben das Beste daraus gemacht“, erklärte Vorsitzende Christine Fleidl. In ihrem Tätigkeitsbericht nannte sie zwei Satzungsänderungen für die offizielle Eintragung des Vereins sowie die Einführung einer Haftpflichtversicherung für die Helfer. Im Juli fand das erste Helfertreffen mit den 17 Aktiven statt.

Im Oktober folgte der Abschluss einer Unfallversicherung für die Helfer, und zum Weihnachtsfest konnten an alte und kranke Menschen unter dem Motto „Kinderhände helfen“ kreative Gemälde von St. Wolfganger Kindern verteilt werden. Fleidl rief dazu auf, Menschen in Not zu helfen, so wie die Helfer des Vereins es tun. Diesen ist sie sehr dankbar dafür.

Kassenbericht der Nachbarschaftshilfe: Bereits über 5000 Euro Spenden

Im Kassenbericht war bemerkenswert, dass bereits 5556 Euro durch Spenden eingenommen werden konnten. Der Verein freute sich besonders über 1000 Euro von den St. Wolfganger Fußballern, die bei einem Spendenlauf für fast 3000 absolvierte Kilometer zusammengekommen waren. Wenig später gab es noch 850 Euro von den Fußballerinnen.

Auch selbst war die NBH nicht untätig. 232 Einsätze mit 320,5 Stunden und 4876 gefahrene Kilometer listete Koordinatorin Brigitte Göschl bis Ende 2021 auf. Die Dankbarkeit für die ständige Einsatzbereitschaft war groß. „Deswegen übernehmen wir gerne die Einsatzleitung“, erklärte Göschl. Die Helfer berichteten ebenfalls von der guten Resonanz. Besonders froh seien die unterstützten Menschen über unkomplizierte Fahrten in die Stadt. Auch für die Haushaltshilfe seien die Leute sehr dankbar.

Enge Zusammenarbeit mir dem Pflegekrisendienst Erding

Anschließend stellte Sybille Müller den Pflegekrisendienst im Landkreis vor. Er sei ein in Deutschland einzigartiges Angebot. „Wir sind täglich von 9 bis 20 Uhr erreichbar“, erklärte Müller. Der Pflegekrisendienst schließe die Versorgungslücke zwischen Krankenhaus und Pflege. „Wir sind wie eine Versicherung: Es ist gut, wenn man sie nicht braucht, aber wenn das doch mal der Fall ist, sind wir immer da“, beschrieb sie ihre Tätigkeit. In der Gemeinde St .Wolfgang habe es seit 1. Februar bereits 16 Einsätze gegeben. Das Angebot sei für die Bürger, weil die Gemeinde Mitglied ist.

Bürgermeister Ulrich Gaigl sprach den Helfern im Namen der ganzen Gemeinde seinen Dank aus: „Was hier gesellschaftlich geleistet wird, ist nicht selbstverständlich“, betonte er und rief zu Geld- oder Sachspenden, Unterkünften und vor allem Solidarität mit den Geflüchteten aus der Ukraine auf. Gaigl bedankte sich bei den Flüchtlingshelfern und allen, die sich ehrenamtlich einsetzen. „Frieden ist, wenn einer für den anderen da ist“, unterstrich Sandra Pogratz. Die Gemeindereferentin trug abschließend ein Friedensgebet vor.

Kontakt: Die Nachbarschaftshilfe St. Wolfgang ist unter Tel. (0 80 81) 28 84 oder per E-Mail an nbh-stw@web.de zu erreichen.

von Lea Warmedinger